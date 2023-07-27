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В WhatsApp появится функция записи видеосообщений

В WhatsApp появится функция записи коротких видеосообщений в виде кружков

Мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) начал внедрять функцию записи коротких видеосообщений. Об этом сообщается в блоге компании.

Записывать видео можно в режиме реального времени прямо в переписке. Максимальная продолжительность ролика составит 60 секунд. Функция уже начала появляться у отдельных пользователей, в ближайшие недели новинка станет доступна всем, пообещали в WhatsApp.

«Мы считаем, что это отличный способ поделиться моментами из жизни и эмоциями: поздравить человека с днем рождения, посмеяться над его шуткой или сообщить хорошие новости», — заявили в компании.

Видеосообщения можно отправлять так же, как и голосовые. Для этого нужно нажать на иконку микрофона, чтобы переключиться на режим видео. Если в этот момент провести вверх по экрану, то записывать видеосообщение можно будет не удерживая кнопку.

Как только собеседник откроет видео, оно будет автоматически воспроизведено без звука. Чтобы включить звук, нужно нажать на видео. В WhatsApp подчеркнули, что видеосообщения надежно защищены сквозным шифрованием.

В начале июня WhatsApp объявил о запуске функции каналов. Они будут находиться отдельно от чатов и сообществ — на новой вкладке «Актуальное». На эту же вкладку переместят статусы.

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Публиковать что-то в канале смогут только их администраторы, это могут быть сообщения, фото, видео, стикеры и опросы. Подписчики каналов смогут только просматривать контент: возможности комментировать у них не будет.

Функции создания каналов и записи видеосообщений уже есть в Telegram.

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