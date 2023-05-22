WhatsApp добавил функцию редактирования сообщений

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Пользователи WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) теперь смогут редактировать отправленные сообщения в течение 15 минут после отправки. Об обновлении сообщает администрация мессенджера в своем блоге.

Для изменения сообщения нужно вызвать меню и выбрать пункт «Изменить». Собеседники увидят пометку «Изменено» на сообщении, но посмотреть историю поправок не смогут.

«Внесенные изменения, как и все личные сообщения, медиа и звонки, защищаются сквозным шифрованием. Мы уже начали внедрять эту функцию по всему миру, и в ближайшие недели она станет доступна всем пользователям», — говорится в заявлении.

Неделей ранее мессенджер внедрил новую функцию «закрытие чата», которая позволяет защитить личные переписки паролем или биометрией. Закрытые диалоги помещаются в отдельную папку, их можно прочитать только после введения пароля или сканирования биометрических данных. Уведомления от этих чатов не отображаются на главном экране.

Согласно отчету исследовательской компании Mediascope, единого измерителя интернет-аудитории России, к середине мая охват WhatsApp среди представителей российской молодежи в возрасте от 12 до 24 лет достиг 65%. Мессенджер занял четвертое место по популярности у молодежи — его обогнали Telegram, «ВКонтакте» и YouTube.

При этом в остальных возрастных группах WhatsApp занял первое по популярности место среди интернет-ресурсов. Хотя бы раз в сутки им пользуются 76% россиян.