WhatsApp объявил о прекращении поддержки старых версий Android

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) с 24 октября будет поддерживаться только на операционных системах Android версии 5.0 и выше.

«Начиная с 24 октября 2023 года будет поддерживаться только ОС Android версии 5.0 и выше», — говорится в сообщении, опубликованном в справочном центре WhatsApp.

Сейчас мессенджер работает на Android старых версий 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4, но с 24 октября эта возможность исчезнет.

«Ваш телефон должен иметь возможность принимать СМС или звонки во время подтверждения номера. Мы не поддерживаем создание новых аккаунтов на устройствах, использующих соединение только по Wi-Fi», — объяснили в компании.

Решение о том, какие устройства поддерживать, а какие — признать устаревшими, WhatsApp принимает каждый год.

Прежде чем поддержка операционной системы будет прекращена, пользователь получит уведомление в WhatsApp о необходимости обновления.

В середине сентября WhatsApp запустил функцию создания каналов, которые отделены от личных чатов. Их подписчики не видны друг другу, доступны реакции с помощью эмодзи, а администраторы могут запретить делать скриншоты и пересылать публикации.

Однако после этого в Госдуме России предупредили о возможной блокировке мессенджера, поскольку каналы могут носить «антироссийский характер». Роскомнадзор также анонсировал блокировку WhatsApp при появлении «недружественных каналов с запрещенной информацией».

В результате WhatsApp отказался от запуска каналов для российских пользователей.