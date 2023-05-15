В WhatsApp появилась возможность ставить пароли на чаты

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В WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) появилась функция «закрытие чата», которая позволяет защитить личные переписки паролем или биометрией. О нововведении сообщается в официальном блоге мессенджера.

Функция позволяет переместить диалоги с главного экрана в отдельную папку. Чтобы открыть ее, потребуется ввести пароль или отсканировать биометрические данные, например отпечаток пальца. Кроме того, содержимое сообщений из закрытых чатов будет автоматически скрыто в уведомлениях.

Для закрытия чата нужно нажать на имя собеседника в переписке или название группы, а затем выбрать нужный вариант. Чтобы сделать закрытые чаты видимыми на экране, надо медленно провести по нему пальцем, ввести пароль или биометрические данные.

«Мы думаем, что эта функция будет полезна в ситуациях, когда вы по какой-то причине передаете свой телефон близкому или любому другому человеку и именно в этот момент вам приходит очень личное сообщение», — заявили в команде WhatsApp.

Функция уже доступна для ряда пользователей. В будущем появятся другие нововведения, среди которых будет закрытие чатов на других устройствах и создание уникального пароля для доступа к перепискам.

Согласно отчету исследовательской компании Mediascope, единого измерителя интернет-аудитории России, охват WhatsApp среди представителей российской молодежи в возрасте от 12 до 24 лет достиг 65%. Мессенджер обогнали Telegram, «ВКонтакте» и YouTube. При этом в остальных возрастных группах WhatsApp занял первое по популярности место среди интернет-ресурсов. Хотя бы раз в сутки им пользуются 76% россиян.