Лавров в Пхеньяне встретился с Ким Чен Ыном

Сергей Лавров и Ким Чен Ын (Фото: МИД России / Reuters)

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров встретился в Пхеньяне с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, сообщил МИД России в своем телеграм-канале.

Перед встречей с Ким Чен Ыном Лавров возложил цветы к нескольким памятникам — монументам бывшим руководителям КНДР Ким Ир Сену и Ким Чен Иру, могиле красноармейцев на Советском мемориальном кладбище и монументу Освобождения Кореи Советской армией. Он также провел переговоры с северокорейским министром иностранных дел Цой Сон Хи.

На пресс-конференции по итогам визита в Пхеньян Лавров назвал Северную Корею «близким соседом» и «давним партнером» России. По его словам, развитие двусторонних отношений способствует укреплению мира и безопасности в Северо-Восточной Азии.

Лавров рассказал, что у Москвы и Пхеньяна вызывает серьезную озабоченность военная активность США, Японии и Южной Кореи в регионе. «Выступаем за то, чтобы был налажен регулярный переговорный процесс по проблемам безопасности на Корейском полуострове», — сказал глава российского МИДа.

США, Япония и Южная Корея регулярно проводят в Японском море военные учения на фоне участившихся ракетных запусков Северной Кореи. В Пхеньяне обвинили Вашингтон в проведении «враждебной политики по отношению к Корее», подчеркнув, что только с начала 2023 года Пентагон перебросил в регион атомную подводную лодку, стратегический бомбардировщик и атомную авианесущую ударную группу.

В МИД России заявили, что в связи с действиями США на Корейском полуострове растет риск ядерного конфликта.