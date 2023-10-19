Британский премьер-министр Сунак посетит Израиль вслед за Байденом

Во время визита Сунак предостережет от дальнейшей эскалации конфликта в регионе, сообщила его канцелярия. Ранее премьер поручил развернуть британские военные силы в восточном Средиземноморье «для поддержки Израиля»

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прилетит в Израиль в четверг, 18 октября, где встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом Исааком Герцогом, сообщает Reuters со ссылкой на канцелярию премьера.

Там уточнили, что во время визита Сунак выразит свои соболезнования в связи с гибелью людей в Израиле и секторе Газа, а также предостережет от дальнейшей эскалации конфликта в регионе.

«Каждая смерть гражданского населения — это трагедия. И слишком много жизней было потеряно в результате ужасающего террористического акта ХАМАСА», — говорится в заявлении премьера перед его визитом.

По его словам, взрыв в больнице в Газе, в результате которого погибли сотни палестинцев, должен стать «переломным моментом для лидеров региона и всего мира, которые должны объединиться, чтобы избежать дальнейшей опасной эскалации конфликта». Сунак пообещал, что Великобритания будет «в авангарде этих усилий».

18 октября с официальным визитом в Израиль прилетел президент США Джо Байден. Он в том числе пообещал оказывать поддержку стремлению Тель-Авива к миру и свободе «сегодня, завтра и всегда». Израильская газета Ynet ранее также сообщала о подготовке визита в страну французского президента Эмманюэля Макрона. В то же время украинскому президенту Владимиру Зеленскому, по данным издания, в визите было отказано, поскольку власти сочли это «неуместным».

После начала войны Израиля с ХАМАС Британия, как и большинство западных стран, сразу заняла произраильскую позицию, объявив о решительной поддержке действий Тель-Авива. 13 октября Сунак поручил развернуть британские военные силы в восточном Средиземноморье «для поддержки Израиля, укрепления региональной стабильности и предотвращения эскалации».