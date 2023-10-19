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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Чиновник Госдепа США подал в отставку из-за военной помощи Израилю

Чиновник Госдепа США Пол подал в отставку из-за передачи военной помощи Израилю
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Lisi Niesner / Reuters
Фото: Lisi Niesner / Reuters

Чиновник Госдепартамента США Джош Пол подал в отставку из-за несогласия с решением США передать Израилю военную помощь после нападения палестинского исламистского движения ХАМАС. Об этом сообщает The Washington Post.

Джош Пол занимал должность директора по связям с конгрессом США и общественностью в бюро по военно-политическим вопросам, которое занимается поставками оружия. Он проработал на этом посту более 11 лет.

Пол назвал решение администрации президента Джо Байдена передать Израилю военную помощь «импульсивной реакцией». Чиновник заявил, что не может продолжать работу, которая, по его словам, способствует гибели палестинских гражданских лиц.

«Я признаю право израильского правительства на ответ [ХАМАС] и защиту. Но вопрос в том, сколько палестинских детей могут умереть в этом процессе», — сказал Пол. По его словам, после того как он объявил об отставке и объяснил ее причины, его поддержали многие коллеги по Госдепу.

Госдепартамент США отказался от комментариев. Как отмечает WSJ, отставка Пола — редкий пример публичного проявления несогласия с поддержкой Израиля администрацией Байдена.

Израиль запросил у США дополнительную военную помощь на следующий день после нападения ХАМАС, 8 октября. В тот же день Пентагон заявил, что будет предоставлять израильской армии дополнительное оборудование и ресурсы, включая боеприпасы. Кроме того, США направили в восточную часть Средиземного моря авианосец и усилили в регионе эскадрильи истребителей F-35, F-15, F-16 и штурмовиков A-10.

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Позже в Средиземное море прибыл еще один американский авианосец, в регион направили дополнительный контингент морпехов. Байден на встрече с израильским премьером Биньямином Нетаньяху 18 октября пообещал, что США будут оказывать Израилю поддержку в его стремлении к миру и свободе «сегодня, завтра и всегда».

Теги
Госдепартамент США отставка военная помощь Израиль вооружение
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