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Лавров заявил о выходе отношений России и КНДР на стратегический уровень

Лавров заявил о новом уровне отношений с КНДР после встречи Ким Чен Ына и Путина

Отношения России и КНДР вышли на стратегический уровень после встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Пхеньяне, передает ТАСС.

«После проведения исторического саммита между президентом Путиным и председателем государственных дел Ким Чен Ыном на космодроме Восточный 13 сентября мы можем с уверенностью сказать, что эти отношения вышли на качественно новый, стратегический уровень», — сказал министр.

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