Путин поздравил Ким Чен Ына с 75-летием установления дипотношений
Президент Владимир Путин выразил уверенность, что Россия и Северная Корея продолжат наращивать двустороннее взаимодействие в интересах Северо-Восточной Азии. Об этом говорится в телеграмме лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между странами.
Послание российского президента опубликовано на сайте Кремля.
«Уверен, что реализация достигнутых договоренностей будет способствовать дальнейшему наращиванию конструктивного двустороннего взаимодействия на благо наших народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом», — отметил Путин.
Президент добавил, что СССР первым признал КНДР в 1948 году, после чего между Москвой и Пхеньяном «установились прочные узы дружбы, добрососедства и сотрудничества».
Северокорейский лидер также направил поздравительную телеграмму президенту России. Об этом говорится в пресс-релизе посольства КНДР в России, который поступил в РБК.
«Российский народ, поднявшийся на построение сильного государства, всегда будет завоевывать победу и славу в борьбе за срывание непрекращающейся политики гегемонии и антироссийских происков изоляции, задушения со стороны империалистов», — говорится в ответной телеграмме.
Ким Чен Ын также выразил «полное удовлетворение» по поводу чистосердечного обмена мнениями с российским президентом во время недавнего официального визита в Россию.
В сентябре 2023 года Ким Чен Ын приехал на своем спецпоезде в Приморский край России и встретился с Путиным на космодроме Восточный в Амурской области.
По итогам переговоров Путин заявил, что лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике и космическим технологиям. Российский президент в ходе визита назвал неплохими перспективы военно-технического сотрудничества с Северной Кореей.
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