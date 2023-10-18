Чиновников США в Турции попросили ограничить передвижение из-за протестов

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Сотрудникам американских госструктур в Турции дали указание снизить передвижение по стране из-за протестов, связанных с событиями в Израиле и Газе, говорится на сайте посольства США в Турции.

«Крупные демонстрации, связанные с событиями в Израиле и Газе, ожидаются по всей Турции в течение следующих нескольких недель. Любое собрание, даже если оно было мирным, может перерасти в насилие. Активность протеста может привести к усилению присутствия полиции, закрытию дорог и нарушениям дорожного движения», — говорится в сообщении.

Помимо этого, консульство США в Адане будет закрыто для публики до дальнейшего уведомления, сообщили в дипмиссии. Граждане США могут перенести запись в посольство США в Анкаре.

Гражданам США также рекомендовали избегать мест скопления людей и улиц, где должны пройти протесты и демонстрации. В дипмиссии посоветовали «вести себя сдержанно, быть в курсе своего окружения, следить за обновлениями в местных СМИ, ознакомиться с альтернативными маршрутами к общим пунктам назначения».

17 октября был нанесен удар по баптистской больнице Аль-Ахли в секторе Газа. Погиб 471 человек, 314 получили ранения, сообщили в Минздраве анклава. ХАМАС обвинил в атаке Израиль, Израиль — «Исламский джихад» (запрещенная в России террористическая организация). У израильских и американских посольств по всему миру начались протесты.



В Стамбуле участники митинга пытались прорваться через заграждения к центральному консульству Израиля, полиция применила перцовый газ. В Иордании протестующие жители пришли к мечети короля Абдаллы I, беспорядки произошли и у здания израильской дипмиссии. В Ливане люди попытались штурмовать посольство США и атаковали здание Экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии, которая базируется в Бейруте. Ливанская группировка «Хезболла» объявила 18 октября «днем гнева» в отношении Израиля.