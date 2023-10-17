Глава МИД Турции заявил о готовности Анкары стать гарантом для Палестины

После того как Палестина и Израиль достигнут мирного соглашения, Турция готова стать гарантом для палестинской стороны, а другие страны должны стать гарантами для израильской, заявил глава турецкого МИДа

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Турция готова выступить страной-гарантом для Палестины при достижении мирного соглашения с Израилем. Об этом заявил глава турецкого МИДа Хакан Фидан, передает Star.

«Другие страны также должны быть гарантами для Израиля. После того как будет достигнуто соглашение, которое устроит обе стороны, страны-гаранты должны взять на себя ответственность за выполнение его требований», — подчеркнул министр.

По словам Фидана, только так наступит «прочный мир». В противном случае, если не будет гарантий, Израиль и население региона «никогда не смогут чувствовать себя в безопасности» и продолжат «преследовать других» в целях ее обеспечения.

«Эта спираль будет вращаться сама по себе непрерывно», — заключил турецкий министр.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решить конфликт между Израилем и Палестиной следует путем создания независимого палестинского государства.

Аналогичной позиции придерживается и Китай, МИД которого назвал способом остановить конфликт «реализацию решения о двух государствах и независимость государства Палестина».

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что постоянный мир на Ближнем Востоке возможен только при окончательном решении арабо-израильского конфликта. По его мнению, для этого необходимо создание независимого и географически интегрированного палестинского государства со столицей в Иерусалиме.

7 октября начался новый конфликт между ХАМАС и Израилем. Обе стороны ведут массированные обстрелы. Со стороны сектора Газа погибли около 2,7 тыс. человек, более 9,7 тыс. пострадали, со стороны Израиля — более 1,4 тыс. погибших и свыше 3,5 тыс. раненых.

ХАМАС спустя два дня после атаки сообщил о готовности начать процесс диалога с Израилем о мире, поскольку счел свои цели достигнутыми. Израильская сторона отказалась, подчеркнув, что намерена уничтожить боевиков. Израильский представитель при ООН Гилад Эрдан заявил, что война между Израилем и палестинской группировкой может завершиться, если боевики ХАМАС сложат оружие, отпустят заложников и сдадутся.