Медведев возложил на США ответственность за атаку на больницу в Газе
Заместитель председателя Совета безопасности России
Дмитрий Медведев возложил на США ответственность за атаку на больницу аль-Ахли в секторе Газа.
Он назвал удар военным преступлением.
«И финальную ответственность за него несут те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах. Кто бездумно раздает колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК. Кто лживо вещает о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей. Соединенные Штаты Америки», — написал он в телеграм-канале.
Армия обороны Израиля заявила, что ответственность за атаку несет запрещенная в России террористическая организация «Исламский джихад». По данным военных, ракета попала в больницу в результате неудачного запуска. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху также заявил, что в произошедшем виноваты террориста, а не армия.
По информации Al Arabiya, более 800 человек погибли или получили ранения при ударе по больнице. До этого Минздрав сектора Газа сообщал о гибели по меньшей мере 500 человек.