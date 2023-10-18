Дмитрий Медведев возложил на США ответственность за атаку на больницу в Газе

Медведев возложил на США ответственность за атаку на больницу в Газе

Зампред Совбеза назвал удар по больнице аль-Ахли в секторе Газа военным преступлением. Израильская армия заявила, что ответственность за атаку несет «Исламский джихад», ХАМАС обвинил в произошедшем Израиль

Заместитель председателя Совета безопасности России

Дмитрий Медведев возложил на США ответственность за атаку на больницу аль-Ахли в секторе Газа.

Он назвал удар военным преступлением.

«И финальную ответственность за него несут те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах. Кто бездумно раздает колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК. Кто лживо вещает о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей. Соединенные Штаты Америки», — написал он в телеграм-канале.

Армия обороны Израиля заявила, что ответственность за атаку несет запрещенная в России террористическая организация «Исламский джихад». По данным военных, ракета попала в больницу в результате неудачного запуска. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху также заявил, что в произошедшем виноваты террориста, а не армия.

По информации Al Arabiya, более 800 человек погибли или получили ранения при ударе по больнице. До этого Минздрав сектора Газа сообщал о гибели по меньшей мере 500 человек.