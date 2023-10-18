В Израиле предложили отправить в сектор Газа сотни тонн взрывчатки

В сектор Газа стоит послать сотни тонн взрывчатки от ВВС, а не гуманитарную помощь, заявил министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир. Его слова приводит Ynet.

«Пока ХАМАС не освободит удерживаемых им пленников, единственное, что следует отправить в Газу, это сотни тонн взрывчатки от ВВС, ни единого грамма гуманитарной помощи», — сказал Бен-Гвир.

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о полной блокаде сектора Газа 9 октября. Он подчеркнул, что на этой территории «не будет ни электричества, ни воды, ни топлива». В тот же день в регион перекрыли водоснабжение.

Блокаду сектора осудила ООН, напомнив, что такие действия запрещены международным гуманитарным правом.

13 октября ВОЗ предупредила, что система здравоохранения в Газе «находится на пределе возможностей» из-за почти постоянных воздушных бомбардировок армии обороны Израиля в ответ на нападение боевиков ХАМАС, а также из-за блокады. В организации отметили, что больницы обеспечиваются электричеством лишь по несколько часов в день, используя квоты для распределения оставшихся запасов топлива и полагаясь на генераторы.

16 октября генсек ООН Антониу Гутерриш призвал открыть в сектор Газа быстрый и беспрепятственный гуманитарный доступ. Он потребовал также от палестинского исламистского движения ХАМАС немедленно освободить заложников без предварительных условий. По словам Гутерриша, вода, продовольствие и топливо должны допустить в Газу.