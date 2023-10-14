Госдеп разрешил американским госслужащим в Израиле покинуть страну

Госдеп: госслужащие в Израиле и их семьи могут покинуть страну

Международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Израиле (Фото: Chen Junqing / XinHua / Global Look Press)

Госдеп США сообщил, что части госслужащих США в Израиле и членам их семей разрешено покинуть страну «из-за непредсказуемой ситуации с безопасностью»: это не касается тех, чье присутствие в стране критично.

Ведомство одобрило выезд из страны для сотрудников американского посольства в Иерусалиме и его филиала в Тель-Авиве.

В ведомстве гражданам США порекомендовали воздержаться от поездок в сектор Газа, Израиль и на Западный берег реки Иордан.

Ранее, 12 октября, Госдеп призвал американцев не ездить в Израиль и на Западный берег реки Иордан из-за повышенной опасности терактов.

В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что по меньшей мере 25 американцев погибли в Израиле с начала войны с ХАМАС.