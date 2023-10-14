Госдеп разрешил американским госслужащим в Израиле покинуть страну
Госдеп США сообщил, что части госслужащих США в Израиле и членам их семей разрешено покинуть страну «из-за непредсказуемой ситуации с безопасностью»: это не касается тех, чье присутствие в стране критично.
Ведомство одобрило выезд из страны для сотрудников американского посольства в Иерусалиме и его филиала в Тель-Авиве.
В ведомстве гражданам США порекомендовали воздержаться от поездок в сектор Газа, Израиль и на Западный берег реки Иордан.
Ранее, 12 октября, Госдеп призвал американцев не ездить в Израиль и на Западный берег реки Иордан из-за повышенной опасности терактов.
В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что по меньшей мере 25 американцев погибли в Израиле с начала войны с ХАМАС.
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