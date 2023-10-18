Президент Владимир Путин прибыл на форум «Один пояс, один путь» в Пекине

Путин прибыл на форум «Один пояс, один путь» в Пекине

Video

Президент России Владимир Путин прибыл на III Международный форум «Один пояс, один путь», сообщила пресс-служба Кремля.

Лидер России принял участие в традиционном совместном фотографии глав делегаций, принимающих участие в форуме. В качестве главного гостя он выступит с речью на открытии форума, сразу после хозяина мероприятия — главы Китая Си Цзиньпина.

17 октября прошла церемония официальной встречи саммита. Торжественный прием состоялся в Доме народных собраний в Пекине. Путина на форум пригласил Си Цзиньпин, на полях саммита российский лидер провел ряд переговоров с главами других стран, в частности, Лаоса, Монголии и Венгрии.

Организаторы форума уточнили, что на мероприятие зарегистрировалось больше 4 тыс. человек. Запланировано проведение трех подфорумов высокого уровня, шесть конференций и большое собрание представителей деловых кругов.

Инициативу «Один пояс — один путь» предложил Си Цзиньпин в 2013 году для активизации многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского и зарубежного капитала.