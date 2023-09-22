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Война санкций ,  
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Китай предложил в ООН бойкотировать односторонние санкции

Заместитель Си Цзиньпина предложил в ООН бойкотировать односторонние санкции
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Война санкций

Международное сообщество должно бойкотировать односторонние санкции, которые наносят серьезный вред международным отношениям. Об этом заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн, выступая на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Противозаконные односторонние санкции серьезно подрывают гармонию и стабильность в международных отношениях. <...> Члены мирового сообщества должны сообща объявить этому бойкот», — сказал он.

Пекин выступает против политики силового принуждения и гегемонии, подчеркнул Хань Чжэн.

Китай не раз выступал против односторонних санкций, в том числе против России. За день до начала российской спецоперации на Украине секретарь китайского МИДа Хуа Чуньин заявила, что введение санкций не является эффективным инструментом урегулирования кризисов. Тогда дипломат подчеркнула, что санкции против одних государств не должны вредить законным правам и интересам других. В частности, в ситуации с Украиной и Россией не должны затрагиваться интересы Китая и других государств, отмечала она.

Пекин отказался присоединиться к антироссийским санкциям после того, как их против Москвы ввел Запад. Китай отвергал обвинения США в обходе ограничений и называл их бездоказательными. В китайском МИДе подчеркивали, что страна не обходит намеренно антироссийские санкции. Китай не является стороной конфликта на Украине и вносит свой вклад в мировую экономику, сохраняя нормальные торговые связи с Россией, отмечал директор департамента Европы китайского МИДа Ван Лутонг.

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