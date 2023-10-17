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Война санкций ,  
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Канада ввела санкции против шести закрытых в Молдавии телеканалов

Под санкции Канады попали шесть молдавских телеканалов с отозванными лицензиями
Сюжет
Война санкций
Фото: Patrick Smith / Getty Images
Фото: Patrick Smith / Getty Images

Канада ввела санкции против шести молдавских телеканалов, обвинив их в дезинформации при освещении военной операции России на Украине, сообщает пресс-служба правительства страны.

Речь идет о телеканалах «Первый в Молдове», РТР, Accent TV, «НТВ Молдова», ТВ6 и «Орхей ТВ», у которых в декабре 2022 года отозвали лицензии на вещание. Решение объяснили «предвзятым и манипулятивным» отражением событий в Молдавии и конфликта на Украине.

Кроме того, персональные санкции ввели против депутата Илана Шора, который контролирует эти каналы. В 2019 году МВД Молдавии объявило его в международный розыск, с осени 2022 года Шор находится под санкциями США и Великобритании.

По словам министра иностранных дел Канады Мелани Жоли, поддержка вооруженного конфликта на Украине «клеветническими лицами и организациями» не останется безнаказанной.

«Мы продолжаем самым решительным образом осуждать этот конфликт и подтверждаем нашу непоколебимую поддержку Молдавии и Украины, защищающих свою независимость, права и свободы», — добавила она.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова 17 октября заявила, что Молдавия бездоказательно обвиняет Россию «во всех смертных грехах».

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Она назвала обвинения в подрыве конституционного порядка, энергетическом шантаже, распространении дезинформации и лжи — «разворотом Молдавии на 180 градусов».

Заявление было сделано в связи с принятием Молдавией новой стратегии национальной безопасности. 

Теги
Канада Молдавия санкции Россия телеканалы
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