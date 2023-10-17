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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В ХАМАС заявили о ракетном обстреле Тель-Авива

ХАМАС: «Бригады аль-Кассама» произвели ракетный обстрел Тель-Авива
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters

Боевое крыло ХАМАС — группировка «Бригады аль-Кассама» — заявило о ракетном обстреле Тель-Авива. В то же время Армия обороны Израиля сообщила о сиренах воздушной тревоги в городе Ришон-ле-Цион, который находится в 7 км к югу от Тель-Авива.

Группировка назвала ракетный обстрел ответом на действия ЦАХАЛ. Власти Израиля на момент подготовки этого материала не сообщали о каких-либо последствиях обстрела.

15 октября «Бригады аль-Кассама» уже сообщали о попытке ракетного удара по Тель-Авиву. В городе звучали сирены воздушной тревоги.

11 октября «Бригады аль-Кассама» также сообщали о попытке нанести ракетный удар по международному аэропорту Бен-Гурион, расположенному в Тель-Авиве. Под обстрел тогда попали и города Ашкелон, Беэр-Шева, Ашдод и Хайфа.

Война Израиля с ХАМАС продолжается уже десять дней. По последним данным, в результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 2,6 тыс. человек, еще 9,6 тыс. получили ранения. В Израиле при нападении ХАМАС погибли 1,4 тыс. человек, ранения получили 3,5 тыс.

Теги
ХАМАС Израиль Палестина
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