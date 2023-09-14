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ЮНЕСКО не стало вносить камчатские вулканы в список наследия под угрозой

Абрамченко: ЮНЕСКО не внесло камчатские вулканы в список наследия под угрозой
Комитет ЮНЕСКО решил не вносить камчатские вулканы в список наследия под угрозой, сообщила Абрамченко. Она напомнила, что Минприроды работает по созданию особо охраняемой зоны с проектным названием «Вулканы Камчатки»
Фото: Елена Верещака / ТАСС
Фото: Елена Верещака / ТАСС

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО не согласился с включением природного объекта «Вулканы Камчатки» в список Всемирного наследия под угрозой, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. В такой список попадают объекты, которым, по мнению комитета, угрожает серьезная и конкретная опасность.

По словам Абрамченко, комитет всемирного наследия на проходящей сейчас в Эр-Рияде под председательством Саудовской Аравии 45-й сессии счел преждевременным внесение камчатских вулканов в список под угрозой. В то же время она отметила, рассмотрение вопроса прошло в конструктивном ключе.

«Большинство членов Комитета, включая Эфиопию, Индию, Саудовскую Аравию, Египет, Мали, ЮАР, Оман, Руанду, Катар, Замбию, отметили предпринимаемые Россией усилия по повышению охранного статуса объекта «Вулканы Камчатки», — сообщила Абрамченко.

Минприроды России с 2022 года работает над созданием особо охраняемой природной территории федерального значения — национального парка с проектным названием «Вулканы Камчатки». Там планируется установить особый режим охраны и использования земельных участков и водных объектов.

Как отметила вице-премьер, до 1 ноября 2023 года Минприроды закончит работу по подготовке нормативного правового акта о создании национального парка и внесет его в правительство.

«Россия продемонстрировала мировому сообществу приоритетность природоохранных мероприятий и экологической политики, направленной на сохранение уникальных природных комплексов. Отмечаем взвешенный, неполитизированный подход экспертов», — добавила вице-премьер.

«Вулканы Камчатки» внесены международной организацией в Список всемирного природного наследия в 1996 году — как «один из наиболее выдающихся вулканических регионов мира». Его общая площадь около 4 млн га; в состав объекта входят Кроноцкий заповедник, Южно-Камчатский заказник, а также природные парки «Налычево», «Южно-Камчатский», «Быстринский» и «Ключевской»

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Центр всемирного наследия ЮНЕСКО рекомендовал включить «Вулканы Камчатки» в список объектов, находящихся под угрозой, в начале сентября. В июле 2021 года ЮНЕСКО также поднимало вопрос о внесении «Вулканов Камчатки» в список объектов под угрозой. Тогда во время заочной сессии комитета в Фучжоу (Китай) у организации вызвали опасения планы по созданию в регионе туристического кластера «Три вулкана» группы «Интеррос».

Чтобы избежать претензий ЮНЕСКО, губернатор Камчатского края Владимир Солодов постановил внести изменения в границы природного парка «Южно-Камчатский». Из состава особо охраняемой природной территории регионального значения были исключены участки территории вулкана Вилючинский, бухт Вилючинская и Жировая, где планировалось строительство. В итоге «Вулканы Камчатки» не попали в список объектов под угрозой.

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ЮНЕСКО Камчатский край вулканы Всемирное наследие угроза
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