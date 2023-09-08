В Усть-Камчатске произошло два землетрясения с разницей в пять минут

На Камчатке за пять минут произошли два землетрясения

Виды Камчатки (Фото: Сергей Фомин / Global Look Press)

Два землетрясения, магнитудой 5,3 и 5,5, произошли рядом с поселком Усть-Камчатск с разницей в пять минут. Об этом сообщает Камчатский филиал геофизической службы РАН.

Глубина очага первого землетрясения составила 48 км, второго — 20 км. Подземные толчки произошли с разницей 1 км от Усть-Камчатска. В ГУ МЧС по Камчатскому краю уточнили, что в населенных пунктах подземные толчки не ощущались. При этом спустя примерно 30 минут в той же области рядом с Усть-Камчатском произошло третье землетрясение, магнитудой 3,9, жители его также не ощутили.

Несколько землетрясений на Камчатке было зафиксировано в апреле. Так, 3 апреля подземные толчки магнитудой 6,9 ощущались в Петропавловске-Камчатском. Как сообщил директор филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров, землетрясение произошло в 64 км от города. В магазинах с полок упали товары, в домах раскачивалась мебель.

18 апреля у восточного побережья региона было землетрясение, магнитуда которого составила 6,3. Очаг залегал на глубине 106 км в 135 км от села Мильково. Спустя четыре дня, 22 апреля, три подземных толчка максимальной магнитудой 5,0 произошли вновь у берегов Камчатки. В МЧС заявили, что в населенных пунктах они не ощущались.