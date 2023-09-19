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Спасатели нашли пропавших на Камчатке туристов

Спасатели МЧС нашли пропавшую на Камчатке группу туристов из шести человек

Спасатели нашли группу туристов из шести человек, которые пропали на Камчатке во время похода, сообщается в телеграм-канале МЧС.

«В медицинской помощи [туристы] не нуждаются. Спасатели МЧС России доставляют их на высокопроходимой технике в Козыревск», — говорится в сообщении.

О пропаже туристов стало известно вечером 18 сентября. Об этом спасателям сообщил их знакомый, который дожидался возвращения путешественников из похода.

Туристическая группа была зарегистрирована в МЧС. В четверг, 14 сентября, они отправились по маршруту со стоянки «Копыто» в Усть-Камчатском районе в районе вулкана Толбачик. В назначенный день туристы должны были выйти на стоянку «Клешня», но этого не произошло, связь с ними пропала. Для их поисков приводили в готовность вертолет Ми-8.

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