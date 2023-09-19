Спасатели нашли пропавших на Камчатке туристов
Спасатели нашли группу туристов из шести человек, которые пропали на Камчатке во время похода, сообщается в телеграм-канале МЧС.
«В медицинской помощи [туристы] не нуждаются. Спасатели МЧС России доставляют их на высокопроходимой технике в Козыревск», — говорится в сообщении.
О пропаже туристов стало известно вечером 18 сентября. Об этом спасателям сообщил их знакомый, который дожидался возвращения путешественников из похода.
Туристическая группа была зарегистрирована в МЧС. В четверг, 14 сентября, они отправились по маршруту со стоянки «Копыто» в Усть-Камчатском районе в районе вулкана Толбачик. В назначенный день туристы должны были выйти на стоянку «Клешня», но этого не произошло, связь с ними пропала. Для их поисков приводили в готовность вертолет Ми-8.
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