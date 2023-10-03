 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

На Камчатке спасли пьяного тракториста, пытавшегося на спор пересечь реку

На Камчатке спасли пьяного тракториста после попытки переехать реку на спор
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Спасатели на Камчатке вызволили пьяного мужчину, пытавшегося на спор пересечь реку Кирганик в селе Мильково на тракторе, сообщило краевое управление МЧС России в своем телеграм-канале.

«28-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался на спор пересечь реку на тракторе, но не рассчитал силы своего «железного коня», — говорится в сообщении.

Оказалось, что при попытке пересечь реку трактор заглох и частично ушел под воду.

«Мокрый и обессиленный, горе-водитель сообщил о произошедшем в службу спасения и остался в кабине ждать помощи», — уточнили в МЧС.

Кирганик — река в Мильковском районе Камчатского края. Впадает в реку Камчатка на расстоянии 550 км от устья. Длина реки — 121 км.

Спасатели на лодке подплыли к трактору и вытащили пострадавшего, после чего доставили его на берег. Мужчину с признаками переохлаждения положили в местную больницу.

Читайте на РБК Pro
Станьте «адвокатом дьявола»: как принять решение, если цена ошибки высока
Конфликтов нет и все гении: девять мифов о топ-командах
«Рынок на грани паники»: почему нефть стоит почти $100 и что будет дальше
Реклама «по-братски»: как договариваться с блогерами из Центральной Азии

В МЧС также предупредили, что занимаются спасением людей, а не техники. Поэтому при форсировании рек и езде по бездорожью стоит рассчитывать возможности своего транспорта, чтобы не попасть в опасную ситуацию.

Теги
Камчатка спасение трактор река
Материалы по теме
Сотрудники МЧС спасли семь туристов из Бурятии
Общество
Двух человек спасли при пожаре в гостинице на северо-востоке Москвы
Общество
Спасатели нашли пропавших на Камчатке туристов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 103,87 (+0,7) Инвестиции, 02 окт, 16:46 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 98,48 (+1,06) Инвестиции, 02 окт, 16:46
Ребенок не хочет идти в детский сад, что делать Pro, 13:37
МВД России объявило в розыск Алексея Арестовича Политика, 13:32
Кто займет свободные ниши на рынке бытовой электроники РБК и Триколор, 13:24
В Белоруссии началась проверка боеготовности армии Политика, 13:20
Как бизнес, наука и государство раскрывают потенциал передовых городов Тренды, 13:13
Польша и Чехия введут пограничный контроль для въезжающих из Словакии Политика, 13:10
Нобелевскую премию по физике дали за изучение движения электронов Общество, 13:03
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Дочь Кадырова стала народной артисткой Чечни Общество, 13:02
Politico узнала о рисках сокращения объема военной помощи Киеву Политика, 13:01
В КХЛ произошла первая в сезоне отставка Спорт, 13:00
Что такое «15-минутный город» и для чего он жителям Москвы РБК и Ahead, 13:00
Чиновника Минобороны США изобличили в организации собачьих боев Политика, 12:58
Винер словами «идет охота волков на щенков» оценила ограничения МОК Спорт, 12:53
Бывшего бойца ЧВК «Вагнер» задержали за поджог дома с гибелью двух женщин Общество, 12:45