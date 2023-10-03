На Камчатке спасли пьяного тракториста, пытавшегося на спор пересечь реку
Спасатели на Камчатке вызволили пьяного мужчину, пытавшегося на спор пересечь реку Кирганик в селе Мильково на тракторе, сообщило краевое управление МЧС России в своем телеграм-канале.
«28-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался на спор пересечь реку на тракторе, но не рассчитал силы своего «железного коня», — говорится в сообщении.
Оказалось, что при попытке пересечь реку трактор заглох и частично ушел под воду.
«Мокрый и обессиленный, горе-водитель сообщил о произошедшем в службу спасения и остался в кабине ждать помощи», — уточнили в МЧС.
Кирганик — река в Мильковском районе Камчатского края. Впадает в реку Камчатка на расстоянии 550 км от устья. Длина реки — 121 км.
Спасатели на лодке подплыли к трактору и вытащили пострадавшего, после чего доставили его на берег. Мужчину с признаками переохлаждения положили в местную больницу.
В МЧС также предупредили, что занимаются спасением людей, а не техники. Поэтому при форсировании рек и езде по бездорожью стоит рассчитывать возможности своего транспорта, чтобы не попасть в опасную ситуацию.