На Камчатке спасли пьяного тракториста, пытавшегося на спор пересечь реку

На Камчатке спасли пьяного тракториста после попытки переехать реку на спор

Фото: МЧС России

Спасатели на Камчатке вызволили пьяного мужчину, пытавшегося на спор пересечь реку Кирганик в селе Мильково на тракторе, сообщило краевое управление МЧС России в своем телеграм-канале.

«28-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался на спор пересечь реку на тракторе, но не рассчитал силы своего «железного коня», — говорится в сообщении.

Оказалось, что при попытке пересечь реку трактор заглох и частично ушел под воду.

«Мокрый и обессиленный, горе-водитель сообщил о произошедшем в службу спасения и остался в кабине ждать помощи», — уточнили в МЧС.

Кирганик — река в Мильковском районе Камчатского края. Впадает в реку Камчатка на расстоянии 550 км от устья. Длина реки — 121 км.

Спасатели на лодке подплыли к трактору и вытащили пострадавшего, после чего доставили его на берег. Мужчину с признаками переохлаждения положили в местную больницу.

В МЧС также предупредили, что занимаются спасением людей, а не техники. Поэтому при форсировании рек и езде по бездорожью стоит рассчитывать возможности своего транспорта, чтобы не попасть в опасную ситуацию.