ХАМАС показал видео с попавшей в плен участницей фестиваля в Израиле

ХАМАС показал видео с одной из заложниц после атаки на фестиваль в Израиле

Палестинское исламистское движение ХАМАС опубликовало видео с заложницей, захваченной на музыкальном фестивале в первый день войны в Израиле.

Как сообщает издание The Times of Israel, которое публикует скриншот из ролика, на видео показана 21-летняя израильтянка Миа Схем, ей оказывают медицинскую помощь после ранения руки. Девушка попала в плен к боевикам ХАМАС 7 октября, когда они напали на участников музыкального фестиваля в кибуце (коммуне) Реим, расположенном недалеко от границы с сектором Газа.

На видео девушка рассказывает, что ей провели трехчасовую операцию, и что «за ней ухаживают, и она получает лекарства». Также она просит, чтобы «ее как можно скорее вернули домой».

В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что находятся в постоянном контакте с семьей Мии Схем и «принимают все разведывательные и оперативные меры для возвращения заложников».

Утром 7 октября боевики ХАМАС обстреляли кибуц Реим, где проходил музыкальный фестиваль. Несколько человек погибли, несколько получили ранения, других захватили в заложники. Очевидцы рассказали, что нападавшие в упор расстреливали людей и автомобили, на которых участники мероприятия пытались сбежать. На следующий день представитель поисково-спасательной организации Zaka сообщил, что на месте проведения фестиваля обнаружили 260 тел погибших.

Согласно последним данным ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля), в плену удерживаются по меньшей мере 199 израильтян. Среди заложников есть россияне, и Москва поддерживает с ХАМАС контакт по вопросу пленных.

Глава отдела политических и международных отношений ХАМАС Басим Наим заявил телеканалу Sky News, что не знает, сколько именно заложников сейчас находятся в живых. «Я понятия не имею [о том, сколько заложников живы], потому что это невозможно в условиях такой сильной бомбардировки — связь полностью прервана», — сказал он.