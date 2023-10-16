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Военная операция на Украине ,  
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Катар сообщил о посредничестве в передаче 4 детей из России на Украину

Катар сообщил о посредничестве в передаче 4 детей из России на Украину
Сюжет
Военная операция на Украине
При содействии Катара одного украинского ребенка уже передали бабушке, еще двух мальчиков и девушку-подростка передадут катарским дипломатам на этой неделе
Фото: Qatar's Ministry of Foreign Affairs / Reuters
Фото: Qatar's Ministry of Foreign Affairs / Reuters

Катар создал механизм возвращения украинских детей из России к родственникам, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного катарского чиновника.

По его словам, одного ребенка — семилетнего мальчика — уже удалось передать бабушке, они отправились на Украину через Эстонию. На этой неделе дипломатам Катара в Москве передадут двухлетнего и девятилетнего мальчиков, а также 17-летнюю девушку, которые также вернут на Украину.

Государственный министр эмирата по международному сотрудничеству Лолва Аль Хатер подтвердила эту информацию, сказав, что посредничество в этих случаях — «только первый шаг».

Источник Reuters уточнил, что создать механизм удалось после нескольких месяцев секретных переговоров, которые Доха вела с Москвой и Киевом. Он сообщил, что российский детский омбудсмен Мария Львова-Белова передала катарским дипломатам краткий список детей, которых могут вернуть, и Доха подтвердила личности каждого ребенка. Сколько еще детей смогут вернуть на Украину благодаря усилиям Катара, неясно.

Львова-Белова сообщала о встрече с послом Катара в России Ахмедом Бен Насером Бен Джасемом Аль Тани в начале июля этого года. В посте об этом в ее телеграм-канале говорится, что она рассказала дипломату о мерах по «воссоединению детей и родителей, разлучившихся в период СВО».

РБК направил запрос в посольство Катара в России и обратился за комментарием к Львовой-Беловой.

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В марте Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест детского омбудсмена, а также президента Владимира Путина. Суд заподозрил их в «незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию» в период с 24 февраля 2022 года.

Москва назвала это решение ничтожным с правовой точки зрения, так как Россия не признает юрисдикцию МУС. Львова-Белова сказала, что таким образом «международное сообщество оценило ту работу по помощи детям нашей страны, что мы не оставляем их в зоне военных действий».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Ольга Ваганова
Катар Украина Дети Мария Львова-Белова
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