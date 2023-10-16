 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

ХАМАС заявил о ракетных ударах по Тель-Авиву и Иерусалиму

ХАМАС: боевое крыло нанесло ракетные удары по Тель-Авиву и Иерусалиму
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters

Боевики палестинской исламистской группировки ХАМАС нанесли ракетные удары по Тель-Авиву и Иерусалиму, сообщило боевое крыло организации «Бригады аль-Кассама».

По словам боевиков, обстрел городов ведется из-за нападений на мирных жителей сектора Газа.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о сиренах воздушной тревоги в центре Израиля, в частности в Тель-Авиве и кибуце Нир-Оз на юге страны.

Телеканал i24News сообщил, что в Иерусалиме сработали сирены воздушной тревоги во время заседания кнессета. После этого спикер Амир Охана призвала всех присутствующих выйти в коридор.

Боевики ХАМАС с 7 октября регулярно обстреливают ракетами города Израиля: 11 октября «Бригады аль-Кассама» объявили о ракетном ударе по Хайфе, расположенном на севере страны, а 13 октября — по Ашкелону и аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.

15 октября в ЦАХАЛ заявили, что завершают подготовку к «крупной наземной операции» в секторе Газа, военные готовятся «расширить наступление», которое будет включать скоординированные атаки с воздуха, моря и суши.

Читайте на РБК Pro
Рынок, не избалованный IKEA: как «Аскона» вышла в Центральную Азию
Как за 40 лет корпорациям удалось «подсадить» весь мир на воду в бутылках
Действительно ли демократия полезна для экономики — The Economist
Как не попасть в ловушку мошенников при покупке готового бизнеса

16 октября представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус заявил, что боевики ХАМАС напали на колонну, которая эвакуировалась из северной части сектора Газа на юг. В результате атаки погибли 70 мирных граждан, 150 человек получили ранения. Речь идет об обстреле на шоссе Салах аль-Дина, произошедшем 14 октября.

Теги
Израиль ХАМАС Тель-Авив Иерусалим ракетный обстрел
Материалы по теме
Глава Минздрава Палестины обвинила Израиль в гибели 28 медработников
Политика
Аббас в разговоре с Байденом исключил эвакуацию палестинцев из Газы
Политика
Байден не увидел доказательств причастности Ирана к атаке ХАМАС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 102,52 (-0,03) Инвестиции, 16:29 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 97,29 (-0,02) Инвестиции, 16:29
Путин назвал творчество Гладкова яркой страницей истории искусства Общество, 18:35
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 18:19
Юрта, чак-чак и глэмпинг: что стоит попробовать в Татарстане РБК и LADA, 18:17
Кулеба призвал мир не отвлекаться от Украины из-за войны в Израиле Политика, 18:07
Сборная России назвала состав на матч с Кенией Спорт, 18:00
В МИД России заявили об обострении конфликта Израиля и ХАМАС Политика, 17:59
Как делают уборку на промышленных предприятиях РБК и Karcher, 17:51
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Почему рынок IТ в России демонстрирует быстрый рост Новая экономика, 17:51
Кнессет эвакуировали из-за обстрела Иерусалима Политика, 17:44
Новостройки в центре Москвы подешевели при росте цен в других округах Недвижимость, 17:42
ХАМАС заявил о ракетных ударах по Тель-Авиву и Иерусалиму Политика, 17:40
Аналитики Альфа-банка назвали самые перспективные дивидендные акции Инвестиции, 17:40
Костомаров рассказал, что дети зовут его «ПапаРобот-3000» Спорт, 17:37
Новак допустил стоимость нефти $100 за баррель в 2035 году Бизнес, 17:36