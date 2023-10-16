ХАМАС заявил о ракетных ударах по Тель-Авиву и Иерусалиму

Фото: Amir Cohen / Reuters

Боевики палестинской исламистской группировки ХАМАС нанесли ракетные удары по Тель-Авиву и Иерусалиму, сообщило боевое крыло организации «Бригады аль-Кассама».

По словам боевиков, обстрел городов ведется из-за нападений на мирных жителей сектора Газа.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о сиренах воздушной тревоги в центре Израиля, в частности в Тель-Авиве и кибуце Нир-Оз на юге страны.

Телеканал i24News сообщил, что в Иерусалиме сработали сирены воздушной тревоги во время заседания кнессета. После этого спикер Амир Охана призвала всех присутствующих выйти в коридор.

Боевики ХАМАС с 7 октября регулярно обстреливают ракетами города Израиля: 11 октября «Бригады аль-Кассама» объявили о ракетном ударе по Хайфе, расположенном на севере страны, а 13 октября — по Ашкелону и аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.

15 октября в ЦАХАЛ заявили, что завершают подготовку к «крупной наземной операции» в секторе Газа, военные готовятся «расширить наступление», которое будет включать скоординированные атаки с воздуха, моря и суши.

16 октября представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус заявил, что боевики ХАМАС напали на колонну, которая эвакуировалась из северной части сектора Газа на юг. В результате атаки погибли 70 мирных граждан, 150 человек получили ранения. Речь идет об обстреле на шоссе Салах аль-Дина, произошедшем 14 октября.