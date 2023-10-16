Израиль обвинил ХАМАС в обстреле колонны в секторе Газа

Боевики ХАМАС напали на колонну, которая эвакуировалась из северной части сектора Газа на юг. Об этом заявил представитель армии оборонны Израиля (ЦЦАХАЛ) Донатан Конрикус, передает портал Ynet.

В результате атаки погибли 70 мирных граждан.

«Мы не атаковали ни одну колонну гражданских лиц, и, по нашим данным, это нападение было совершено ХАМАС. Я не думаю, что у них будут проблемы с убийством мирных жителей, если они решат, что это поможет им на международной арене», — сказал Конрикус.

Обстрел произошел 14 октября на шоссе Салах аль-Дина. Помимо 70 погибших еще 150 человек получили ранения. В ХАМАС говорили о 200 пострадавших. Al Jazeera писала, что бомбардировке подверглись гражданские, которые пытались попасть с севера сектора Газа на юг, как того рекомендовала армия Израиля. ХАМАС обвиняет в ударе Израиль.

Ранее армия Израиля призвала мирных жителей срочно уехать на юг сектора Газа для их безопасности, предупредив, что боевики используют их как «живой щит». Решение вызвало критику со стороны ООН и ВОЗ. ЦАХАЛ подчеркивала, что не будет начинать крупную военную операцию в Газе, пока для этого не будут созданы условия.