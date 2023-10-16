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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израиль обвинил ХАМАС в обстреле колонны в секторе Газа

Представитель ЦАХАЛ обвинил ХАМАС в обстреле колонны гражданских в секторе Газа
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Война Израиля с ХАМАС 2023

Боевики ХАМАС напали на колонну, которая эвакуировалась из северной части сектора Газа на юг. Об этом заявил представитель армии оборонны Израиля (ЦЦАХАЛ) Донатан Конрикус, передает портал Ynet.

В результате атаки погибли 70 мирных граждан.

«Мы не атаковали ни одну колонну гражданских лиц, и, по нашим данным, это нападение было совершено ХАМАС. Я не думаю, что у них будут проблемы с убийством мирных жителей, если они решат, что это поможет им на международной арене», — сказал Конрикус.

Обстрел произошел 14 октября на шоссе Салах аль-Дина. Помимо 70 погибших еще 150 человек получили ранения. В ХАМАС говорили о 200 пострадавших. Al Jazeera писала, что бомбардировке подверглись гражданские, которые пытались попасть с севера сектора Газа на юг, как того рекомендовала армия Израиля. ХАМАС обвиняет в ударе Израиль.

Ранее армия Израиля призвала мирных жителей срочно уехать на юг сектора Газа для их безопасности, предупредив, что боевики используют их как «живой щит». Решение вызвало критику со стороны ООН и ВОЗ. ЦАХАЛ подчеркивала, что не будет начинать крупную военную операцию в Газе, пока для этого не будут созданы условия.

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Теги
Израиль ЦАХАЛ ХАМАС колонны мирные жители палестино-израильский конфликт
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