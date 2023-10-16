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Новак предсказал использование дров и угля в мире через 50 лет

Новак: дровами и углем будут пользоваться и через 50 лет, но их доля сократится
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Люди продолжат пользоваться дровами и углем и через полвека, но их доля в мировом энергетическом балансе сократится, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью журналисту Марине Ким. Кадры показал телеканал «Соловьев LIVE».

Отвечая на вопрос о том, какой будет энергетический контур на горизонте 50 лет, Новак ответил, что «сохранится так или иначе гидроэнергетика». «Будет небольшая доля все равно традиционных углеводородных источников энергии. Даже и уголь будет, и дрова будут, и нефть, газ будут. Просто их доля сократится», — отметил вице-премьер (цитата по «РИА Новости»).

Новак добавил, что сейчас Европа возвращается к угольной генерации из-за «неэффективных, неразумных решений» по отказу от российского газа, «по отказу от высокоэкологичных, дешевых и надежных ресурсов». По его мнению, в ближайшие годы будет увеличиваться внедрение энергомощностей на базе солнечной и ветровой энергии.

10 октября 2022 года Новак заявил, что правительство России рассматривало возможность переориентировать поставки 25 млн т российского угля из Европы в Азию из-за западных санкций.

Одним из основных покупателей российского угля стал Китай. Экспорт топлива в республику стал увеличиваться после того, как Евросоюз в прошлом году полностью прекратил закупки угля.

Еврокомиссия тогда оценивала, что эмбарго должно затронуть четверть всего российского экспорта угля, на сумму €8 млрд ежегодно. В 2022 году Россия поставила в Китай более 7 млн т угля, в мае Сибирская угольная энергетическая компания запланировала увеличить поставки угля в республику в три раза — до 20 млн т.

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Теги
Александр Новак уголь Энергия
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