Путин заявил о постоянном поиске Россией компромисса с Китаем

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Россия всегда искала компромисс в диалоге с Китаем, заявил президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

Отношения между странами «складывались не под сегодняшнюю конъюнктуру мировых дел», считает глава государства. Диалог возникал «спокойно» и «аккуратно» в течение двадцати лет, и в течение всего этого времени стороны исходили в первую очередь из своих собственных национальных интересов, сказал Путин.

«Добиваясь с обеих сторон следующего шага, всегда прислушивались к мнению и к интересам другой стороны. Мы всегда по любому вопросу старались найти компромисс, даже если это были какие-то вопросы сложного характера, доставшиеся нам еще из прежних времен», — отметил президент России.

В основе российско-китайского диалога, по словам Путина, всегда лежала добрая воля.

Путин примет участие в форуме «Один пояс, один путь», который пройдет в Китае 17–18 октября.

Ранее президент называл отношения Москвы и Пекина доверительными и равноправными. Концепция сотрудничества с Китаем такова, что в ее рамках «никто никому ничего не навязывает», считает глава государства.

Сейчас, по мнению президента, российско-китайские отношения находятся на высшем уровне за всю их историю.

Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин заявлял, что отношения между странами развиваются «в духе равноправия, поддержки и общего процветания». Они представляют собой образцовый пример отношений между великими державами, считает китайский лидер.