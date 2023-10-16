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Военная операция на Украине ,  
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В ВСУ рассказали, где российская армия превосходит украинскую

Полковник ВСУ Лисюк: армия России превосходит ВСУ количественно и технически
Сюжет
Военная операция на Украине

Российская армия обладает рядом преимуществ над украинской, в том числе имеет численное преимущество, более совершенные средства радиоэлектронной борьбы, а также разведывательное оборудование. Об этом в интервью The Guardian заявил командир 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, полковник Дмитрий Лисюк.

По его словам, контрнаступление ВСУ на юге Запорожской области, где и воюет 128-я бригада, было «тяжелым». Он связал это с многочисленными минными полями, обширной сетью траншей и российскими средствами разведки. Одним из главных «ограничений» наступления было отсутствие авиации, отметил Лисюк.

Отвечая на вопрос о возможном продвижении ВСУ на южном направлении в этом году, полковник ответил: «Трудно прогнозировать».

Украина объявила о начале контрнаступления в июне. Президент Владимир Зеленский позднее признавал, что оно продвигается очень сложно. Он отмечал превосходство России в воздухе и неоднократно просил западные страны поставить Киеву американские истребители F-16. В середине сентября он также сообщил, что украинская сторона в ходе контрнаступления потеряла «много людей».

Минобороны России неоднократно сообщало об отражении всех атак и провале попыток наступления ВСУ. Российский президент Владимир Путин называл украинское контрнаступление провалившимся.



 

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ВСУ Военная операция на Украине контрнаступление
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