Нетаньяху пригласил Байдена в ближайшие дни посетить Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил президенту США Джо Байдену в ближайшие дни посетить Израиль. Об этом сообщает телеканал Kann (фрагмент эфира опубликован в Twitter телеканала).

О предложении сообщила корреспондент телеканала Гили Коэн со ссылкой на дипломатические источники.

Ранее страну посетил госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках своего ближневосточного турне. Визит состоялся на фоне вспыхнувших 7 октября боевых действий в секторе Газа между Израилем и палестинской военизированной группировкой ХАМАС.

США стараются убедить государства Ближнего Востоке не допустить расширения конфликта вокруг сектора Газа, пояснил тогда Блинкен. Кроме того, Вашингтон убеждает ближневосточные страны использовать свое влияние на палестинскую группировку ХАМАС, чтобы добиться освобождения заложников, отметил госсекретарь.

Сам Вашингтон оказывает Израилю военную помощь. 15 октября в США заявили о намерении выделить более $2 млрд на помощь Израилю. В этот пакет также должна войти помощь Украине. Байден заявил, что США способны одновременно помогать и Украине, и Израилю, при этом сохраняя «общую международную оборону».

Байден также допустил, что из-за боевых действий между ЦАХАЛ и ХАМАС США могут при необходимости перебросить дополнительные военные силы на Ближний Восток. Кроме того, он заявил, что боевики ХАМАС хуже «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация). Он подчеркнул, что в результате нападения ХАМАС на Израиль потеряны более тысячи невинных жизней. Погибли по меньшей мере 27 американцев, отметил он.