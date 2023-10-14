 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Байден сравнил бойцов ХАМАС с террористами «Аль-Каиды»

Байден назвал бойцов ХАМАС «сущим злом» и сравнил их с террористами «Аль-Каиды»
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Боевики палестинского исламистского движения ХАМАС хуже, чем террористы «Аль-Каиды» (признана террористической организацией и запрещена в России), заявил президент США Джо Байден во время выступления в Филадельфии. Запись опубликована на Youtube-канале CBS News.

По словам американского президента, бойцы ХАМАС — это «сущее зло». «На их фоне «Аль-Каида» кажется невинной», — заявил Байден.

Он подчеркнул, что в результате нападения ХАМАС на Израиль потеряны более тысячи невинных жизней. Погибли, по меньшей мере, 27 американцев, отметил он. 11 октября в Госдепартаменте сообщали о 22 погибших гражданах США.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что атака ХАМАС на Израиль эквивалентна десятку терактов 11 сентября 2001 года, ответственность за которые взяла на себя «Аль-Каида».

По последним данным, в Израиле в результате атак ХАМАС погибли свыше 1,3 тыс. человек, ранения получили 3,2 тыс. В секторе Газа погибли более 1,9 тыс. человек, среди них 614 детей и 370 женщин, еще 7,6 тыс. палестинцев пострадали.

Ранее Байден пообещал «твердую и непоколебимую» поддержку Тель-Авиву со стороны Вашингтона. США уже передали в восточное Средиземноморье свой самый дорогой авианосец — «Джеральд Форд», а также рассматривают возможность отправить 26-е экспедиционное подразделение морской пехоты в близкий к Израилю район.

Читайте на РБК Pro
80% судьбоносных событий происходят до 35 лет. Как провести важные годы
Где в Юго-Восточной Азии можно выгодно купить недвижимость
«Все мы станем симбионтами»: Илон Маск — о будущем человека и нейросетей
Педагогические системы: как выбрать подходящую
Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Теги
Персоны
ХАМАС Джо Байден палестино-израильский конфликт
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Байден призвал Израиль следовать «правилам войны»
Политика
Байден призвал Нетаньяху минимизировать жертвы среди гражданских в Газе
Политика
Число погибших в секторе Газа превысило 1,9 тыс. человек
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 102,55 (-0,48) Инвестиции, 13 окт, 16:15 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 97,31 (+0,31) Инвестиции, 13 окт, 16:15
Против бывшего мундепа Горинова возбудило дело об оправдании терроризма Политика, 05:11
Байден сравнил бойцов ХАМАС с террористами «Аль-Каиды» Политика, 04:55
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 04:51
Минздрав назвал, какие организации смогут одобрять смену пола у детей Общество, 04:39
Республиканцы выдвинули спикером в конгресс противника помощи Украине Политика, 04:20
Небензя предупредил о риске полномасштабной войны на Ближнем Востоке Политика, 03:59
Politico узнала сроки начала обучения украинских пилотов на F-16 Политика, 03:43
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Силы ПВО перехватили три «неопознанные цели» над севером Израиля Политика, 03:19
ХАМАС оценил позицию Путина по конфликту с Израилем Политика, 02:59
Лукашенко фразой «не дождетесь» ответил на потерю равновесия на лестнице Политика, 02:39
«Всему есть цена»: зачем люди покупают современное искусство РБК и СберПервый, 02:22
Белый дом заподозрил КНДР в передаче оружия России Политика, 02:20
В Белоруссии сообщили о найденном на границе с Польшей трупе мигранта Политика, 02:02
Politico узнала об опасениях США насчет вторжения Азербайджана в Армению Политика, 01:41