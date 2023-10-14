Байден сравнил бойцов ХАМАС с террористами «Аль-Каиды»

Байден назвал бойцов ХАМАС «сущим злом» и сравнил их с террористами «Аль-Каиды»

Боевики палестинского исламистского движения ХАМАС хуже, чем террористы «Аль-Каиды» (признана террористической организацией и запрещена в России), заявил президент США Джо Байден во время выступления в Филадельфии. Запись опубликована на Youtube-канале CBS News.

По словам американского президента, бойцы ХАМАС — это «сущее зло». «На их фоне «Аль-Каида» кажется невинной», — заявил Байден.

Он подчеркнул, что в результате нападения ХАМАС на Израиль потеряны более тысячи невинных жизней. Погибли, по меньшей мере, 27 американцев, отметил он. 11 октября в Госдепартаменте сообщали о 22 погибших гражданах США.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что атака ХАМАС на Израиль эквивалентна десятку терактов 11 сентября 2001 года, ответственность за которые взяла на себя «Аль-Каида».

По последним данным, в Израиле в результате атак ХАМАС погибли свыше 1,3 тыс. человек, ранения получили 3,2 тыс. В секторе Газа погибли более 1,9 тыс. человек, среди них 614 детей и 370 женщин, еще 7,6 тыс. палестинцев пострадали.

Ранее Байден пообещал «твердую и непоколебимую» поддержку Тель-Авиву со стороны Вашингтона. США уже передали в восточное Средиземноморье свой самый дорогой авианосец — «Джеральд Форд», а также рассматривают возможность отправить 26-е экспедиционное подразделение морской пехоты в близкий к Израилю район.