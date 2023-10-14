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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В Тель-Авиве зажгли свечи в память о погибших от атак ХАМАС. Видео

Появились кадры с акции со свечами в память об 1,3 тыс. погибших в Израиле
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

В Тель-Авиве зажгли свечи в память о погибших от атак ХАМАС. Видео
Video

Жители Тель-Авива провели акцию в память об израильтянах, погибших в результате войны с боевиками палестинского исламистского движения ХАМАС, которая началась неделю назад, 7 октября. Вокруг фонтана на площади Дизенгоф были зажжены 1,3 тыс. свечей, что совпадает с количеством погибших граждан Израиля, пишет The Times of Israel. Акция называлась «Бдение 1300 свечей», ее провела местная организация «Молодежь света». Среди погибших — 16 граждан России. Получили ранения в результате атак ХАМАС 3484 человека, согласно последним данным Минздрава Израиля, которые приводит The Jerusalem Post.

Неделя войны Израиля и ХАМАС. Фоторепортаж
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Израиль Тель-Авив ХАМАС погибшие
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