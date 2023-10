В Тель-Авиве зажгли свечи в память о погибших от атак ХАМАС. Видео

Video

Жители Тель-Авива провели акцию в память об израильтянах, погибших в результате войны с боевиками палестинского исламистского движения ХАМАС, которая началась неделю назад, 7 октября. Вокруг фонтана на площади Дизенгоф были зажжены 1,3 тыс. свечей, что совпадает с количеством погибших граждан Израиля, пишет The Times of Israel. Акция называлась «Бдение 1300 свечей», ее провела местная организация «Молодежь света». Среди погибших — 16 граждан России. Получили ранения в результате атак ХАМАС 3484 человека, согласно последним данным Минздрава Израиля, которые приводит The Jerusalem Post.