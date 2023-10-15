12 журналистов погибли в результате войны Израиля и ХАМАС

В результате войны Израиля и ХАМАС погибли 12 журналистов, сообщил Комитет защиты журналистов.

«Журналисты в Газе сталкиваются с особенно высоким риском, пытаясь освещать конфликт перед лицом наземного нападения израильских войск, разрушительных авиаударов Израиля, нарушений связи и обширных отключений электроэнергии», — отмечает правозащитная организация. За первые восемь дней после атаки ХАМАС на Израиль была подтверждена гибель 10 палестинских журналистов. Помимо этого погиб один израильский журналист, еще один пропал без вести.

13 октября видеооператор Reuters Иссама Абдалла из Бейрута также был убит. Журналист агентства находился недалеко от населенного пункта Альма-аль-Шааб возле ливанско-израильской границы, он был в группе репортеров, куда также входили сотрудники AFP и Al Jazeera. В результате атаки со стороны Израиля в тот день еще шесть журналистов получили ранения.

Израиль начал расследовать его гибель, сообщал представитель израильской армии подполковник Ричард Хехт на брифинге. Бейрут обещал подать жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с «преднамеренным убийством» Израилем журналиста, который был гражданином Ливана.

Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан отреагировал на гибель журналиста: «Очевидно, что мы никогда не хотели бы убивать или стрелять в любого журналиста, который выполняет свою работу. Но вы знаете, мы находимся в состоянии войны, все может случиться».