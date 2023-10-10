Два журналиста погибли в секторе Газа после атаки израильской армии

В секторе Газа погибли два журналиста местных СМИ после атаки Израиля

Корреспондент Al-Jazeera сообщил о смерти двух журналистов в результате удара израильских сил по жилому дому на западе сектора Газа.

По его словам, погибли журналист Саид аль-Тавил и фотограф Мухаммад Собх, работавшие в местных средствах массовой информации в секторе Газа. Еще один журналист получил ранения.

Управление СМИ правительства сектора Газа подтвердило смерть аль-Тавиля и Собха, сообщил портал Quds в своем Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России). В управлении отметили, что журналисты освещали эвакуацию одного из жилых зданий на западе Газы.

Al-Mayadeen уточнил, что пострадавшего журналиста зовут Хишам ан-Наваджа, он получил серьезные травмы, ему сделали операцию.

Вечером 9 октября Минздрав сектора Газа сообщил, что число погибших палестинцев в этом регионе с начала войны достигло 687 человек.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что авиаудары Израиля по ХАМАС в секторе Газа — «только начало». Он отметил, что израильские военные уничтожили сотни террористов и не остановятся на достигнутом. Нетаньяху пообещал превратить «в руины» места, где действуют силы ХАМАС», подчеркнув, что Тель-Авив ведет войну за «обеспечение нашего существования».

ХАМАС пригрозил по одному убивать заложников за каждый «удар без предупреждения» со стороны Израиля. По словам официального представителя военного крыла движения Абу Убейды, ХАМАС действовал в соответствии с «исламскими инструкциями», обеспечивая безопасность израильских заложников, но теперь они будут отвечать за обстрелы сектора Газа.