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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В секторе Газа погибли два журналиста местных СМИ после атаки Израиля

Два журналиста погибли в секторе Газа после атаки израильской армии
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Корреспондент Al-Jazeera сообщил о смерти двух журналистов в результате удара израильских сил по жилому дому на западе сектора Газа.

По его словам, погибли журналист Саид аль-Тавил и фотограф Мухаммад Собх, работавшие в местных средствах массовой информации в секторе Газа. Еще один журналист получил ранения.

Управление СМИ правительства сектора Газа подтвердило смерть аль-Тавиля и Собха, сообщил портал Quds в своем Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России). В управлении отметили, что журналисты освещали эвакуацию одного из жилых зданий на западе Газы.

Al-Mayadeen уточнил, что пострадавшего журналиста зовут Хишам ан-Наваджа, он получил серьезные травмы, ему сделали операцию.

Вечером 9 октября Минздрав сектора Газа сообщил, что число погибших палестинцев в этом регионе с начала войны достигло 687 человек.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что авиаудары Израиля по ХАМАС в секторе Газа — «только начало». Он отметил, что израильские военные уничтожили сотни террористов и не остановятся на достигнутом. Нетаньяху пообещал превратить «в руины» места, где действуют силы ХАМАС», подчеркнув, что Тель-Авив ведет войну за «обеспечение нашего существования».

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ХАМАС пригрозил по одному убивать заложников за каждый «удар без предупреждения» со стороны Израиля. По словам официального представителя военного крыла движения Абу Убейды, ХАМАС действовал в соответствии с «исламскими инструкциями», обеспечивая безопасность израильских заложников, но теперь они будут отвечать за обстрелы сектора Газа.

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Теги
Израиль журналисты ХАМАС сектор Газа
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