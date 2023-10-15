Число жертв бомбардировок ЦАХАЛ в секторе Газа превысило 2,3 тыс.

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В результате бомбардировок Израиля в секторе Газа погибли 2329 человек, сообщает Al Jazeera со ссылкой на Минздрав Палестины. Еще 9714 человек ранены.

Накануне в Минздраве сообщали, что в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан после начала боевых действий между ХАМАС и Израилем погибли 2215 человек. По данным ведомства, среди погибших 724 ребенка и 458 женщин.

В Израиле при нападении ХАМАС погибли порядка 1,3 тыс. человек, в том числе иностранцы , среди них 16 россиян, 29 американцев и 24 тайца. Ранения в Израиле получили около 3,6 тыс. человек. Число погибших израильских военных, по данным ЦАХАЛ, выросло до 279.

Боевики ХАМАС удерживают в Газе более 120 заложников. Накануне в группировке заявили, что из-за ударов со стороны Израиля погибли девять заложников, общее число жертв среди захваченных боевиками израильтян, иностранцев и людей с двойным гражданством достигло 22.