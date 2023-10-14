Число погибших от атак Израиля палестинцев выросло до 2,2 тыс.

Хан-Юнис, сектор Газа (Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters)

В секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан за время войны боевиков палестинского движения ХАМАС и Израиля погибли 2215 человек, сообщает агентство WAFA со ссылкой на Минздрав Палестины.

По данным ведомства, среди погибших 724 ребенка и 458 женщин. Ранения получили в общей сложности 8714 человек, в том числе 2450 детей и 1536 женщин.

В Израиле в результате атак ХАМАС, согласно последним данным, погибли более 1 тыс. человек, около 3,6 тыс. получили ранения. Число погибших израильских военных выросло до 279 человек, пишет The Times of Israel со ссылкой на данные Армии обороны страны.

Среди жертв атак ХАМАС в Израиле также есть граждане других государств. Как сообщили ранее в посольстве России в Тель-Авиве, погибли 16 россиян, восемь человек пропали без вести.

Боевики ХАМАС удерживают в Газе более 120 заложников. За последние сутки из-за ударов со стороны Израиля погибли девять заложников, общее число жертв среди захваченных боевиками израильтян, иностранцев и людей с двойным гражданством достигло 22. Среди заложников есть и россияне.