Число погибших от атак Израиля палестинцев выросло до 2,2 тыс.
В секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан за время войны боевиков палестинского движения ХАМАС и Израиля погибли 2215 человек, сообщает агентство WAFA со ссылкой на Минздрав Палестины.
По данным ведомства, среди погибших 724 ребенка и 458 женщин. Ранения получили в общей сложности 8714 человек, в том числе 2450 детей и 1536 женщин.
В Израиле в результате атак ХАМАС, согласно последним данным, погибли более 1 тыс. человек, около 3,6 тыс. получили ранения. Число погибших израильских военных выросло до 279 человек, пишет The Times of Israel со ссылкой на данные Армии обороны страны.
Среди жертв атак ХАМАС в Израиле также есть граждане других государств. Как сообщили ранее в посольстве России в Тель-Авиве, погибли 16 россиян, восемь человек пропали без вести.
Боевики ХАМАС удерживают в Газе более 120 заложников. За последние сутки из-за ударов со стороны Израиля погибли девять заложников, общее число жертв среди захваченных боевиками израильтян, иностранцев и людей с двойным гражданством достигло 22. Среди заложников есть и россияне.
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