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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ЕС увеличит объем гуманитарной помощи сектору Газа до €75 млн

Евросоюз решил увеличить объем гуманитарной помощи сектору Газа до €75 млн
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Еврокомиссия по итогам переговоров председателя Урсулы фон дер Ляйен с генсеком ООН Антониу Гутерришем решила увеличить объем гуманитарной помощи сектору Газа. Об этом сообщили в ЕК.

«Комиссия немедленно увеличит текущий пакет гуманитарной помощи, предусмотренный для Газы, на 50 миллионов евро. Это приведет к тому, что общая сумма составит более 75 миллионов евро», — сообщается на сайте Еврокомиссии.

Евросоюз продолжит сотрудничество с ООН, чтобы гуманитарная помощь дошла до нуждающихся, сообщила фон дер Ляйен. Она добавила, что Еврокомиссия поддерживает право Израиля на защиту от отрядов палестинского исламистского движения ХАМАС при полном соблюдении международного гуманитарного права.

Утром 7 октября отряды ХАМАС вторглись в южные регионы Израиля, начали убивать и захватывать мирных жителей в заложники. Израиль в ответ стал наносить массированные ракетные удары по сектору Газа и объявил о полной блокаде региона и прекращении подачи электричества, топлива и воды. Позже Израиль потребовал от жителей города Газа эвакуироваться на юг сектора ради их собственной безопасности, объяснив это тем, что город станет местом военных действий.

В ООН, Палестинском Красном Полумесяце и Всемирной организации здравоохранения раскритиковали решения Израиля. Так, заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс обвинил страну в нарушении обычаев войны и негуманности.

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Спустя два дня после вторжения отрядов ХАМАС в южные районы Израиля комиссар ЕС по расширению и политике добрососедства Оливер Вархел объявил, что Еврокомиссия пересмотрит решение о выделении финансовой помощи на сумму €691 млн палестинцам и немедленно приостановит выплаты. По его словам, на это решение повлиял «масштаб террора и жестокости против Израиля и его народа».

Европа — основной донор помощи для Палестины. По данным ООН, около 2,1 млн человек, в том числе 1 млн детей, в стране нуждаются в гуманитарной помощи.

Однако позднее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заверил, что ЕС продолжит выплачивать жителям Палестины причитающиеся им деньги. Он отметил, что приостановка выплат стала бы наказанием для всех палестинцев, а также нанесла бы ущерб интересам Евросоюза в регионе.

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Теги
Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен Антониу Гутерриш ООН гуманитарная помощь
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