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Палестино-израильский конфликт ,  
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Боррель пообещал, что Евросоюз продолжит выплаты Палестине

Боррель: Евросоюз продолжит выплаты жителям Палестины
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

Евросоюз продолжит выплачивать жителям Палестины причитающиеся им деньги, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем X (ранее — Twitter).

«Еврокомиссия не будет приостанавливать текущие платежи. <...> Приостановка платежей — наказание для всех палестинцев — нанесла бы ущерб интересам Евросоюза в регионе и только еще больше придала бы смелости террористам», — написал Боррель.

Вечером 9 октября Reuters сообщил, что Еврокомиссия пересмотрит решение о выделении финансовой помощи на сумму €691 млн палестинцам и немедленно приостановит выплаты из-за нападения движения ХАМАС на Израиль.

Комиссар ЕС по расширению и политике добрососедства Оливер Вархел заявил, что «масштаб террора и жестокости против Израиля и его народа стали поворотным моментом» для принятия подобного решения. Reuters отметило, что Европа — основной донор помощи для Палестины, и, по данным ООН, около 2,1 млн человек, в том числе 1 млн детей, в стране нуждаются в гуманитарной помощи.

Министр Германии по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце заявила, что из-за нападения боевиков ХАМАС на Израиль Берлин собирается пересмотреть решение о выделении финансовой помощи палестинцам. По ее словам, средства, которые Германия уже выделила, были потрачены, а сейчас «никакие выплаты не осуществляются».

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Жозеп Боррель Евросоюз Палестина выплаты
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