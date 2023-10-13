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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Как выглядят переполненные больницы сектора Газа. Видео

Появились кадры из переполненных больниц сектора Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Как выглядят переполненные больницы сектора Газа. Видео
Video

Система здравоохранения в секторе Газа уже «близка к краху», заявил представитель Минздрава Палестины в секторе Газа Ашраф аль-Кудра. Он сказал, что в отделениях интенсивной терапии «все койки заняты», а места для новых пациентов не остается. Число раненых таково, что превышает вместимость залов, которые есть в больницах.

Кроме того, больницы в секторе Газа работают в условиях блокады со стороны Израиля и постоянных обстрелов в городе Газа. Так, израильские власти сообщали, что прекратили подачу электричества, воды и топлива. В сложившихся условиях больницы в секторе рискуют превратиться в морги, говорил региональный директор Международного комитета Красного Креста по Ближнему и Среднему Востоку Фабрицио Карбони.

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Теги
сектор Газа Израиль ХАМАС конфликт
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