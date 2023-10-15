Десантис предложил «проваливать» всем, кому не нравится США

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, губернатор штата Флорида Рон Десантис предложил «проваливать» из Соединенных Штатов Америки всем, кому не нравится эта страна. Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter).

Десантис раскритиковал людей, вышедших на протесты в поддержку Палестины. Он добавил, что следует лишать разрешения находиться в стране всех, кто «не разделяет ценности США». По его мнению, это должно касаться не только тех, кто незаконно попал в страну, но и иностранцев, которые находятся в ней на легальных основаниях.

Кроме того, Десантис написал, что США не должны принимать беженцев из сектора Газа. «Посмотрите на то, как они себя ведут. Не все они из ХАМАС, но все они антисемиты. Никто из них не признает право Израиля на существование», — сказал он. По его мнению, принять беженцев из сектора Газа должны арабские страны.

Утром 13 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала 1,1 млн жителей города Газа эвакуироваться на юг сектора. «Газа служит местом проведения военных операций. Эвакуация необходима для вашей же безопасности», — заявили в ЦАХАЛ.

На следующий день в Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН сообщили, что Газу покинули десятки тысяч палестинцев. До приказа эвакуироваться более 400 тыс. человек стали вынужденными переселенцами из-за боевых действий.

С тех пор как в 2007 году контроль над сектором Газа перешел к палестинской группировке ХАМАС, Израиль и Египет объявили блокаду региона. Египетские власти ввели строгий контроль за проходом людей через КПП «Рафах» — единственный пункт пропуска из сектора Газа в направлении Синайского полуострова. После нападения ХАМАС на Израиль и начала массированных ответных ударов власти Египта отказались пропускать беженцев через КПП.