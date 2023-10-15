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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В ЕС заявили о рисках роста нелегальной миграции из-за войны в Израиле

В ЕС заявили о рисках роста нелегальной миграции из-за конфликта в Израиле
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Война Израиля и палестинского исламистского движения ХАМАС может привести к новым потокам нелегальных мигрантов в Европу. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Существует серьезный риск миграции и перемещения большого количества людей в соседние страны, на территории которых уже есть значительное количество беженцев. <...> Есть риск дальнейших миграционных волн в Европу», — считает Мишель.

Он заявил, что конфликт Израиля и ХАМАС также может иметь серьезные последствия для безопасности европейских граждан. «Если мы не будем осторожны, это может усугубить напряженность между сообществами и подпитывать экстремистские настроения», — предупредил глава Евросовета.

Мишель сообщил, что 17 октября в режиме видеоконференции пройдет внеочередное заседание Европейского совета. «Крайне важно, чтобы Европейский совет <...> согласовал единую позицию и определил четкий единообразный порядок действий, который отражает сложность разворачивающейся ситуации», — подчеркнул он.

Спустя два дня после вторжения отрядов ХАМАС в южные районы Израиля комиссар ЕС по расширению и политике добрососедства Оливер Вархел объявил, что Еврокомиссия пересмотрит решение о выделении финансовой помощи на сумму €691 млн палестинцам и немедленно приостановит выплаты. По его словам, на это решение повлиял «масштаб террора и жестокости против Израиля и его народа».

Однако позднее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заверил, что ЕС продолжит выплачивать жителям Палестины причитающиеся им деньги. Он отметил, что приостановка выплат стала бы наказанием для всех палестинцев, а также нанесла бы ущерб интересам Евросоюза в регионе.

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В то же время Германия и Австрия, входящие в ЕС, решили приостановить помощь Палестине. Министр ФРГ по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце объяснила, что Берлин рассчитывал, что поддержка людей на палестинских территориях послужит «миру, а не террористам». Франция высказалась против приостановки помощи палестинцам.

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Теги
Шарль Мишель Евросовет Евросоюз ЕС нелегальные мигранты Израиль ХАМАС
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