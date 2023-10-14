 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

В Турции назвали ложью заявления о долге за российский газ в $27,5 млрд

В Турции назвали ложью сообщения о долге за газ перед Россией в $27,5 млрд

Сообщения о наличии задолженности Турции перед Россией за поставки газа в $27,5 и начале переговоров о реструктуризации долга — это необоснованные и беспочвенные обвинения. Об этом заявила турецкая государственная нефтегазовая компания BOTAŞ.

В компании считают, что такие «злонамеренные» обвинения призваны «нанести урон» BOTAŞ на национальной и международной арене и «снизить ценность ее бренда». В BOTAŞ добавили, что сейчас реализуются «гигантские инвестиции и экспортные соглашения», а Турция стоит на пути превращения в «центральную страну в области энергетики».

Россия экспортирует газ в Турцию по двум трубопроводам — «Голубой поток», через который можно поставлять 16 млрд куб. м в год, и «Турецкий поток» ежегодной мощностью 31,5 млрд куб. м. Всего у «Турецкого потока» две нитки (по 15,75 млрд куб. м в год каждая), по одной из них газ идет в Турцию, по второй — в страны Юго-Восточной Европы.

Российский президент Владимир Путин утверждал, что в 2022 году Россия поставила в Турцию через оба газопровода 21,5 млрд куб. м, а за январь—август 2023-го — более 10 млрд куб. м.

В мае министр энергетики и природных ресурсов республики Фатих Донмез рассказал, что Турция договорилась с «Газпромом» об отсрочке части платежей за газ. По данным Reuters, речь идет об отсрочке в $600 млн до 2024 года.

Читайте на РБК Pro
Почему ваши подчиненные работают вяло. 11 сильнейших демотиваторов
Как генетика определяет характер
Восемь признаков, которые выдают уверенного в себе человека
Основатель «ВкусВилл» — о том, как улучшить работу команды и сервис
Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Теги
Турция газ Долги газовый долг Россия
Материалы по теме
Путин объяснил идею газового хаба в Турции
Политика
Reuters узнал, что Турция получила отсрочку платежей за газ на $600 млн
Политика
Турция опровергла данные о заминке переговоров с Россией по газовому хабу
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 102,55 (-0,48) Инвестиции, 13 окт, 16:15 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 97,31 (+0,31) Инвестиции, 13 окт, 16:15
Как вводили валютный коридор в России 6 июля 1995 года РБК и Сбер, 23:41
Президент Аббас исключил эвакуацию палестинцев из сектора Газа Политика, 23:35
Армия обороны Израиля сообщила о ракетном ударе со стороны Сирии Политика, 23:33
В Турции назвали ложью заявления о долге за российский газ в $27,5 млрд Экономика, 23:03
В Курском районе сработала ПВО Политика, 23:00
Банк Revolut приостановил обслуживание карт в Белоруссии Бизнес, 22:53
До работы на лифте: как устроены клубные апартаменты на Кутузовском РБК и Ahead, 22:51
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Кадыров обвинил Запад в лишении Палестины спокойной жизни Политика, 22:42
В Якутске загорелась гостиница «Онтарио» Общество, 22:05
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 22:03
ЦАХАЛ нанесла удары по военной инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане Политика, 21:52
Призер Евро Быстров рассказал, как поставил на соперника в своем матче Спорт, 21:44
В Тель-Авиве зажгли свечи в память о погибших от атак ХАМАС. Видео Политика, 21:39
Глава Совета нацбезопасности признал ошибки Израиля при атаке ХАМАС Политика, 21:24