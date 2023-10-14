В Турции назвали ложью заявления о долге за российский газ в $27,5 млрд

В Турции назвали ложью сообщения о долге за газ перед Россией в $27,5 млрд

Сообщения о наличии задолженности Турции перед Россией за поставки газа в $27,5 и начале переговоров о реструктуризации долга — это необоснованные и беспочвенные обвинения. Об этом заявила турецкая государственная нефтегазовая компания BOTAŞ.

В компании считают, что такие «злонамеренные» обвинения призваны «нанести урон» BOTAŞ на национальной и международной арене и «снизить ценность ее бренда». В BOTAŞ добавили, что сейчас реализуются «гигантские инвестиции и экспортные соглашения», а Турция стоит на пути превращения в «центральную страну в области энергетики».

Россия экспортирует газ в Турцию по двум трубопроводам — «Голубой поток», через который можно поставлять 16 млрд куб. м в год, и «Турецкий поток» ежегодной мощностью 31,5 млрд куб. м. Всего у «Турецкого потока» две нитки (по 15,75 млрд куб. м в год каждая), по одной из них газ идет в Турцию, по второй — в страны Юго-Восточной Европы.

Российский президент Владимир Путин утверждал, что в 2022 году Россия поставила в Турцию через оба газопровода 21,5 млрд куб. м, а за январь—август 2023-го — более 10 млрд куб. м.

В мае министр энергетики и природных ресурсов республики Фатих Донмез рассказал, что Турция договорилась с «Газпромом» об отсрочке части платежей за газ. По данным Reuters, речь идет об отсрочке в $600 млн до 2024 года.