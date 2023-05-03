Минэнерго Турции сообщило о договоренности с «Газпромом» об отсрочке части платежей

В Турции сообщили о договоренности с «Газпромом» по отсрочке платежей

Анкара достигла с «Газпромом» соглашения об отсрочке части платежей за газ, переговоры об этом прошли в 2022 году, сообщил глава Минэнерго Турции

Фатих Донмез (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Турция провела переговоры с «Газпромом» по отсрочке части платежей за российский газ, сообщил в эфире канала Haber Global министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез.

«Было достигнуто соглашение, проходили соответствующие обсуждения», — сказал министр (цитата по «РИА Новости»). Он сообщил, что переговоры прошли в 2022 году после резкого увеличения цен на газ, когда именно, Донмез не уточнил.

По словам Донмеза, договоренности относятся «к циклу платежей, взятых нами при координации министерства финансов и казначейства». «Это события, которые могут происходить в торговых отношениях и ранее происходили», — добавил он.

О том, что турецкая сторона попросила «Газпром» об отсрочке, в октябре 2022 года сообщил глава Минфина республики Нуреддин Небати. Агентство Bloomberg передавало, что Анкара рассчитывала отсрочить часть платежей за газ до 2024 года, чтобы смягчить экономический ущерб от высоких цен на энергоносители. По словам Небати, Турция также добивалась скидки на газ.

Россия — крупнейший поставщик газа для Турции, она ежегодно поставляет республике 26 млрд куб. м топлива. Донмез говорил, что почти треть потребности страны в газе покрывает российская сторона.

В ноябре Анкара начала оплачивать часть поставок российского газа в рублях. Президенты Вадимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились об этом в августе на встрече в Сочи.