Reuters: Турция договорилась с Россией отсрочить платежи за газ на $600 млн до 2024 года

Reuters узнал, что Турция получила отсрочку платежей за газ на $600 млн

По словам источников Reuters, в перспективе «отсрочки платежей Турции за российские энергоносители могут достичь $4 млрд»

Фото: Janos Kummer / Getty Images

Турция договорилась с Россией об отсрочке платежей за газ в размере $600 млн до 2024 года, со ссылкой на источники сообщил Reuters.

Как пишет агентство, это первая подобная отсрочка в рамках соглашения, о котором Анкара объявила на прошлой неделе. Согласно ему, «отсрочки платежей Турции за российские энергоносители могут достичь $4 млрд», говорят собеседники Reuters.

Как пишет агентство, перенос платежей ослабит давление на валютные резервы Турции, которые были истощены нетрадиционной экономической политикой, направленной на поддержку лиры, а также ростом цен на энергоносители. В прошлом году расходы Турции на импорт энергоносителей достигли рекордных $100 млрд. За 12 месяцев, по февраль текущего года, страна получила 39% от общего объема российского импортного газа.

О том, что Турция договорилась с «Газпромом» об отсрочке части платежей за российский газ, министр энергетики и природных ресурсов республики Фатих Донмез сообщил на прошлой неделе.

В конце текущей недели в Турции пройдут выборы президента и парламента, и главный вопрос на предвыборных дебатах — как преодолеть экономический кризис. В выборах главы государства участвуют четыре кандидата. Ожидается, что основная борьба развернется между действующим президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и лидером оппозиции Кемалем Кылычдароглу.