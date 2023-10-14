Израиль объявил о масштабных ударах по объектам ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что наносит масштабные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщается в телеграм-канале ЦАХАЛ.

«В настоящее время ЦАХАЛ наносит широкомасштабный удар по террористическим объектам, принадлежащим террористической организации ХАМАС в секторе Газа», — говорится в сообщении.

14 октября израильская армия сообщила об уничтожении командира роты спецназа ХАМАС «Нухба» Али Кади, который, по данным военных, руководил атакой на страну 7–8 октября близ сектора Газа, а также руководителя воздушных сил группировки Мерада Абу Мерада. Абу Мерад, по данным израильской армии, отвечал за руководство боевиками при атаке на Израиль. 12 октября ЦАХАЛ заявлял, что в течение ночи нанес серию ударов по элитному подразделению ХАМАС «Нухба» в секторе Газа.

Накануне ЦАХАЛ призвала жителей покинуть Газу. Военные обвинили ХАМАС в том, что группировка использует мирных граждан в качестве живого щита. ХАМАС в ответ предложила жителям не следовать указаниям Израиля, а вместо этого «победить эту оккупацию или умереть в своих домах».

В субботу представитель израильской армии Джонатан Конрикус заявил, что ЦАХАЛ оценит ситуацию с эвакуацией мирных жителей и начнет крупные боевые действия, когда это будет допустимо.

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