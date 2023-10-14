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Требовавшего извинений от Киева представителя польского МИДа уволили

В Польше уволили требовавшего извинений Киева за Волынскую резню секретаря МИДа
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Лукаш Ясина (Фото: Marcin Banaszkiewicz / Fotonews / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Польский МИД отправил в отставку пресс-секретаря ведомства Лукаша Ясину, об этом сам представитель ведомства сообщил в социальной сети X (ранее — Twitter).

«Уважаемые господа. Пресс-секретарь — это сапер, а каждый сапер может взорваться на мине. Заканчивая исполнять обязанности пресс-секретаря МИД — благодарю всех», — написал Ясина.

Министерство решило уволить Ясину, так как он предоставил ложную информацию о степени подготовки к парламентским выборам в польских загранучреждениях, говорится в заявлении польского МИДа, которое приводит Rzeczpospolita. Власти создали достаточное количество избирательных участков и проинформировали избирателей об их загруженности, подчеркнули в ведомстве.

В 2023 году желание проголосовать на парламентских выборах за рубежом изъявило в три раза больше поляков, чем в 2015 году, — 600 тыс. человек, уточнил МИД страны. Парламентские выборы пройдут в Польше 15 октября.

Накануне в интервью польской радиостанции RMF FM пресс-секретарь высказал мнение, что за рубежом «обязательно найдутся» избирательные комиссии, которые не смогут подсчитать все голоса в установленный срок, то есть в течение суток. В польской Национальной избирательной комиссии после этого заявили, что риска недоучета голосов нет. Глава ведомства Сильвестр Марчиняк подчеркнул, что число избирателей в местах с большой нагрузкой не настолько велико, чтобы комиссии не могли с ней справиться.

В мае Ясина дал интервью польскому порталу Onet. В нем он призвал Киев и лично президента Украины Владимира Зеленского извиниться за Волынскую резню. Признать вину за эти события от Киева также требовал польский сейм. Посол Украины в Варшаве Василий Зварыч назвал этот призыв неприемлемым.

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Волынская резня — события, происходившие в 1942–1943 годах на территории Западной Украины. По приказу местного руководства Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН — УПА, признана экстремистской и запрещена в России) были убиты этнические поляки, которые до начала Второй мировой войны проживали на территории современной Волынской области. Количество жертв с польской стороны оценивается историками от 50 тыс. до 100 тыс. человек.

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Польша отставка парламентские выборы
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