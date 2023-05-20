Польша призвала Зеленского извиниться за Волынскую резню

Польский МИД посоветовал Зеленскому извиниться, но признал, что у украинского президента сейчас много забот. В Варшаве отметили, что извинения положительно повлияют на отношения двух стран

Владимир Зеленский (Фото: Roman Pilipey / Getty Images)

Киев не принес извинения Варшаве за Волынскую резню, так что украинский президент Владимир Зеленский должен взять на себя больше ответственности и сделать это, заявил представитель польского МИДа Лукаш Ясина в интервью Onet.

На уточняющий вопрос журналиста Ясина предложил Зеленскому сказать: «Извините, пожалуйста, мы просим прощения». Такие слова положительно влияют на отношения двух стран, считает представитель МИДа, но с украинской стороны их до сих пор недостаточно.

«Мы, поляки, взяли на себя польскую ответственность за преступления, совершенные нашим государством против украинцев. Такой ответственности со стороны Украины не хватает, хотя многое изменилось к лучшему, хотя бы прошлогодние жесты, но все же на уровне [украинского] посла Василия Зварыча», — сказал Ясина.

Он при этом признал, что в отношениях Польши и Украины есть много других, более важных вопросов. Кроме того, продолжил дипломат, у Зеленского есть много других забот, и для украинского народа сейчас проблема Волынской резни не самая важная.

Волынская резня — название событий, происходивших в 1942–1943 годах на территории Западной Украины. По приказу местного руководства Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН — УПА, признана экстремистской и запрещена в России) были убиты этнические поляки, которые до начала Второй мировой войны проживали на территории современной Волынской области. По оценкам польских властей, были убиты порядка 100 тыс. человек.

Польский сейм в 2016 году принял резолюцию о признании Волынской резни геноцидом, депутаты также постановили считать 11 июля днем памяти жертв тех событий.

Президент Анджей Дуда в прошлом июле призвал Украину ясно выразить свое отношение к произошедшему, так как тема нуждается в «твердой констатации правды». «Для украинцев трудная, потому что очень стыдно. Как это? Признаться — убивали. Но это правда», — добавил Дуда. Он при этом подчеркнул, что речи о мести быть не может, а поляки «принимают украинцев под свою крышу и протягивают руку».

Прошлой осенью польский журналист во время интервью сказал Зеленскому, что Волынская резня стала для страны «очень болезненной историей», и хоть за время его президентства «мы имеем дело с явным прогрессом, но для многих поляков его все же недостаточно». Президент Украины в ответ заверил, что Киев и Варшава «совместно заинтересованы в решении всех острых вопросов, связанных с трагическими эпизодами нашей общей истории», а все исследования должны проводить эксперты и историки.

Польский министр обороны Антони Мачеревич в 2016 году выступил с заявлением, что Россия дала толчок событиям Волынской трагедии и использовала в своих интересах украинских националистов. В российском МИДе тогда обвинения отвергли.