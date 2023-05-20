Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 86,28 (-0,22) Инвестиции, 19 мая, 16:23 Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 79,91 (-0,13) Инвестиции, 19 мая, 16:23
Зеленский прибыл в Японию на саммит G7 Политика, 10:26
Посол Турции усомнился в изменении отношений с Россией после выборов Политика, 10:22
Красивая франшиза: как стать успешным в бьюти-индустрии РБК Компании, 10:21
Где найти жилье рядом с магазинами, кафе и другими сервисами РБК и ПИК, 10:12
Польша призвала Зеленского извиниться за Волынскую резню Политика, 10:08
Станет ли уровень ₽80 за доллар новым равновесием для курса Pro, 10:00
Бифштекс по-татарски и дикие ужины: что заказать в ресторане Стиль, 10:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Гладков сообщил об обстреле села в Белгородской области Политика, 09:41
Глава парламента Крыма заявил, что полуостров никогда не покидал Россию Политика, 09:38
Консервативный портфель: преимущества и недостатки вкладов и инвестиций РБК и банк Ренессанс, 09:26
В Бразилии увидели «ловушку» в визите Зеленского на саммит G7 Политика, 09:22
В Белгородской области мужчина подорвался на мине и потерял ногу Политика, 09:13
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:02
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:02
Политика ,  
0 

Польша призвала Зеленского извиниться за Волынскую резню

МИД Польши предложил президенту Украины Зеленскому извиниться за Волынскую резню
Польский МИД посоветовал Зеленскому извиниться, но признал, что у украинского президента сейчас много забот. В Варшаве отметили, что извинения положительно повлияют на отношения двух стран
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Roman Pilipey / Getty Images)

Киев не принес извинения Варшаве за Волынскую резню, так что украинский президент Владимир Зеленский должен взять на себя больше ответственности и сделать это, заявил представитель польского МИДа Лукаш Ясина в интервью Onet.

На уточняющий вопрос журналиста Ясина предложил Зеленскому сказать: «Извините, пожалуйста, мы просим прощения». Такие слова положительно влияют на отношения двух стран, считает представитель МИДа, но с украинской стороны их до сих пор недостаточно.

«Мы, поляки, взяли на себя польскую ответственность за преступления, совершенные нашим государством против украинцев. Такой ответственности со стороны Украины не хватает, хотя многое изменилось к лучшему, хотя бы прошлогодние жесты, но все же на уровне [украинского] посла Василия Зварыча», — сказал Ясина.

Он при этом признал, что в отношениях Польши и Украины есть много других, более важных вопросов. Кроме того, продолжил дипломат, у Зеленского есть много других забот, и для украинского народа сейчас проблема Волынской резни не самая важная.

Волынская резня — название событий, происходивших в 1942–1943 годах на территории Западной Украины. По приказу местного руководства Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН — УПА, признана экстремистской и запрещена в России) были убиты этнические поляки, которые до начала Второй мировой войны проживали на территории современной Волынской области. По оценкам польских властей, были убиты порядка 100 тыс. человек.

Польский сейм в 2016 году принял резолюцию о признании Волынской резни геноцидом, депутаты также постановили считать 11 июля днем памяти жертв тех событий.

Читайте на РБК Pro
15 секретов удачных рекламных видео, о которых вы не знали
ФРС в десятый раз повысила ставку. Приблизит ли это рецессию
ОАЭ поднимает корпоративный налог. Есть ли альтернатива Эмиратам
Как законно платить меньше налогов — 10 полезных инструкций

Президент Анджей Дуда в прошлом июле призвал Украину ясно выразить свое отношение к произошедшему, так как тема нуждается в «твердой констатации правды». «Для украинцев трудная, потому что очень стыдно. Как это? Признаться — убивали. Но это правда», — добавил Дуда. Он при этом подчеркнул, что речи о мести быть не может, а поляки «принимают украинцев под свою крышу и протягивают руку».

Прошлой осенью польский журналист во время интервью сказал Зеленскому, что Волынская резня стала для страны «очень болезненной историей», и хоть за время его президентства «мы имеем дело с явным прогрессом, но для многих поляков его все же недостаточно». Президент Украины в ответ заверил, что Киев и Варшава «совместно заинтересованы в решении всех острых вопросов, связанных с трагическими эпизодами нашей общей истории», а все исследования должны проводить эксперты и историки.

Польский министр обороны Антони Мачеревич в 2016 году выступил с заявлением, что Россия дала толчок событиям Волынской трагедии и использовала в своих интересах украинских националистов. В российском МИДе тогда обвинения отвергли.

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Владимир Зеленский Украина Польша МИД Польши Волынская резня
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Материалы по теме
В Бразилии увидели «ловушку» в визите Зеленского на саммит G7
Политика
Верховный суд запретил три организации украинских националистов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter