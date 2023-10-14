Экс-президент Польши увидел угрозу гражданской войны

В Польше может начаться гражданская война из-за парламентских выборов, заявил в интервью Le Point бывший президент страны, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса.

Власти, по мнению экс-президента, должны вернуть людям веру в демократию. «Я не исключаю возможности гражданской войны в Польше. В конечном итоге население выйдет на улицы в еще большем количестве», — сказал Валенса, говоря о разгоне полицией демонстраций.

Он не исключил начала в стране вооруженных столкновений. Подобный исход возможен не только в Польше, но и в других странах, считает Валенса.

Парламентские выборы в Польше должны состояться 15 октября. Избиратели выберут 460 депутатов и 100 сенаторов. Основными конкурентами за места в нижней палате парламента будут правящая партия «Право и справедливость» и оппозиционная «Гражданская платформа».

Оппозиция в Польше незадолго до выборов начала проводить митинги. В начале октября либерально-консервативная партия «Гражданская платформа» во главе с экс-премьером Дональдом Туском провела в центре Варшавы акцию «Марш миллиона сердец». Партия раскритиковала «Право и справедливость» за «ложь, ненависть и воровство», а сам Туск назвал марш «символом возрождения» Польши. «Ничего не может остановить эту силу. Изменения неизбежны», — заявил он.

Ранее представитель «Платформы» Камила Гасюк-Пихович в случае победы партии на выборах пригрозила судом тем, кто «нарушил конституцию и верховенство закона», среди них — президент Польши Анджей Дуда и глава «Права и справедливости» Ярослав Качиньский.

Представитель правительства Польши по безопасности информационного пространства Станислав Жарын заявил, что «послание Дональда Туска» было попыткой манипулирования избирателями и «было направлено на создание потенциала социального бунта» который может усилить волнения после выборов.