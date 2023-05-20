На Украине сочли неприемлемым призыв извиниться за Волынскую резню

Посол Украины в Польше сказал, что Киев помнит историю, но призывает к взвешенности в заявлениях, особенно с учетом военных действий. Он назвал неприемлемыми попытки навязать Зеленскому «действия по отношению к общему прошлому»

Люди во время панихиды по польским жертвам геноцида, совершенного на Волыни и в Восточной Галиции во время Второй мировой войны (Фото: Beata Zawrzel / NurPhoto / Reuters)

Посол Украины в Варшаве Василий Зварыч упрекнул представителя МИД Польши Лукаша Ясину, призвавшего украинского президента Владимира Зеленского извиниться за Волынскую резню.

«Любые попытки навязать президенту Украины или Украине то, что мы должны делать по отношению к нашему общему прошлому, являются неприемлемыми и досадными», — написал он в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

Зварыч сказал, что Украина помнит историю, готова к диалогу и взаимопониманию, но одновременно Киев призывает к уважению и взвешенности в заявлениях, особенно с учетом продолжающихся в стране боевых действий. Дипломат добавил, что «формула настоящего примирения в украинско-польских отношениях <...> звучит так: «прощаем и просим прощения».

Ясина в интервью порталу Onet сказал, что «поляки, как польское государство, взяли на себя ответственность за преступления, которые совершило наше государство против украинцев», но со стороны Киева извинений не было. Он предположил, что эту роль на себя должен взять Зеленский. В то же время представитель МИДа признал, что в настоящий момент для украинского народа проблема Волынской резни не самая важная, а у президента страны есть много других забот.

Волынская резня — события, происходившие в 1942–1943 годах на территории Западной Украины. По приказу местного руководства Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН — УПА, признана экстремистской и запрещена в России) были убиты этнические поляки, которые до начала Второй мировой войны проживали на территории современной Волынской области. Киев и Варшава по-разному оценивают причины и количество жертв. По оценкам польских властей, были убиты около 100 тыс. человек, украинские историки считают, что конфликт мог унести жизни 30 тыс. поляков, передает УНИАН.

В 2016 году сейм Польши признал Волынскую резню геноцидом и постановил считать 11 июля днем памяти жертв этих событий. В том же году польское Минобороны заявило, что толчок трагедии дала Россия, которая использовала украинских националистов в своих интересах. В российском МИДе это утверждение отвергли.

Два года спустя польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявлял, что главным условием примирения между народами Польши и Украины должно стать признание правды о Волынской резне. Летом 2022 года, в годовщину трагедии, Зеленский внес в Верховную раду законопроект о предоставлении гражданам Польши особого статуса. Польский президент Анджей Дуда назвал это «знаком во всех тех вопросах, о которых часто сложно говорить».