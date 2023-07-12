Сейм Польши призвал Киев признать вину в Волынской резне

Польско-украинское примирение должно включать ответственность Киева за Волынскую резню. Об этом говорится в резолюции польского сейма (парламент Польши).

«Польско-украинское примирение, которое годами выстраивали представители обоих народов, должно также включать в себя признание вины и увековечение памяти жертв Второй мировой войны», — говорится в резолюции польского парламента в честь 80-летия Волынской резни.

В заявлении парламента отмечается, что сегодня «украинский народ сам испытывает на себе преступления, совершаемые оккупантами». Польский парламент также призвал почтить представителей украинской нации, которые оказывали сопротивление преступлениям Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (организации признаны экстремистскими и запрещены в России).

Волынская резня — события, происходившие в 1942–1943 годах на территории Западной Украины. По приказу местного руководства Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН — УПА, признана экстремистской и запрещена в России) были убиты этнические поляки, которые до начала Второй мировой войны проживали на территории современной Волынской области. Количество жертв с польской стороны оценивается историками от 50 тыс. до 100 тыс. человек.

В 2016 году сейм Польши признал Волынскую резню геноцидом и постановил считать 11 июля днем памяти жертв этих событий. В том же году польское Минобороны заявило, что толчок трагедии дала Россия, которая использовала украинских националистов в своих интересах. В российском МИДе это утверждение отвергли.